Novità scottanti su Miriana Trevisan, una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6, si stanno diffondendo sul web. Dopo che i fan di Nicola Pisu hanno invitato a mezzo social il loro protetto a "scappare via" dalla ex moglie di Pago, paragonandola addirittura ad Amelia, la papera fattucchiera dei fumetti della Walt Disney, a mettere altra carne al fuoco ci hanno pensato Biagio D'Anelli e Deianira Marzano. I due esperti di gossip hanno mostrato alcuni scatti che avvalorerebbero la tesi, tutta da confermare, sulla presenza di un uomo misterioso nella vita di Miriana prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia.

L'uomo, adesso, sarebbe al fianco di una ex dama dal trono over di Uomini e Donne.

Miriana ha detto la verità sulla sua vita sentimentale?

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, che andrà in onda venerdì 22 ottobre, Alfonso Signorini potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di trattare un tema che sta spopolando sui social. Dopo l'avvicinamento tra Nicola e Miriana, che si sono scambiati altri baci a stampo nonostante le perplessità della soubrette circa la differenza d'età e la presenza di suo figlio fuori dalla casa, le fan page del figlio di Patrizia Mirigliani non hanno perso tempo a schierarsi contro la donna, a non è tutto. Anche la madre di Nicola ha postato uno scatto con Pisu protagonista e il commento "N.F.P.I.G", che per molti starebbe a significare "non farti prendere in giro".

Se tali argomenti non fossero già abbastanza corposi, nelle ultime ore Biagio D'Anelli ha trattato uno scoop che se fosse confermato darebbe molto da parlare sia dentro che fuori la casa. Secondo l'esperto di gossip Miriana, che si è sempre proclamata single, avrebbe avuto un compagno e a supporto di tali affermazioni ha mostrato delle foto in cui Trevisan si scambia affettuosità inequivocabili con suddetto uomo.

D'Anelli ha invitato la showgirl a dire finalmente la verità.

L'uomo misterioso accanto all'ex dama Veronica

Ad aggiungere un ulteriore tassello alla intricata questione è stata poi Deianira Marzano. Affermando che l'uomo in questione si chiamerebbe Vito, la blogger ha mostrato, mettendole a confronto, due scatti: in uno c'è Miriana con l'uomo misterioso e nell'altro c'è Veronica Ursida, ex dama del trono over di Uomini e Donne, in atteggiamenti che appaiono confidenziali con lo stesso uomo.

Vito quindi, dopo l'ingresso di Miriana nel reality, avrebbe intrapreso una nuova frequentazione.

La situazioni, in effetti, presenta dei tratti poco chiari. Miriana in puntata definirà finalmente tutta la questione? Nicola come prenderà la cosa e gli avvertimenti che provengono da fuori della porta rossa? Non resta che attendere la puntata del reality.