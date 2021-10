Miriana Trevisan e Nicola Pisu continuano ad essere sempre più vicini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ma il loro rapporto non ha subito grandi spinte in avanti dopo la diretta di venerdì scorso durante la quale Alfonso Signorini ha cercato di capire cosa unisse i due 'vipponi'. Sebbene Nicola si sia detto pronto ad intraprendere una conoscenza amorosa, Miriana ha manifestato i suoi dubbi relativi non solo alla differenza d'età ma anche alla presenza di suo figlio che la guarda da casa. Le stesse perplessità la showgirl le ha mostrate anche ieri, sabato 16 ottobre.

Infatti, prima di prendere parte alla festa a tema Gang di New York, i due si sono appartati per cercare di chiarire le rispettive posizioni.

Chiarimento tra Trevisan e Pisu

Miriana pare essere decisa, almeno per adesso, a non andare oltre con Nicola: sebbene sia innegabile che tra i due ci sia attrazione reciproca, la Trevisan non riesce a lasciarsi andare del tutto preferendo vivere la sua esperienza al GF Vip con maggiore spensieratezza. La showgirl durante un colloquio a due con Pisu a bordo piscina ha affermato di avere delle responsabilità relative alla loro differenza d'età. Miriana compirà a giorni 49 anni (il prossimo 8 novembre) mentre Nicola ha 32 anni, ma tale argomento non sembra aver fatto desistere Pisu dal suo interesse nei confronti della coinquilina.

'Io non ho 18', ha infatti detto il figlio di Patrizia Mirigliani che non ha fatto mistero della sua attrazione per la donna e che non vede la loro età come un ostacolo.

Deciso a conquistare Miriana, Nicola ha cercato di capire i dubbi nutriti dalla ex moglie di Pago nei suoi confronti. In effetti, Trevisan ha spiegato che non apprezza il fatto di essere già vista dagli altri compagni d'avventura come membro di una coppia ma d'altra parte non può negare il suo interesse.

“Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento”, ha poi aggiunto la showgirl che vede il bacio come un'intimità troppo forte da vivere a favore di telecamere.

Sostegno materno per Nicola

Al contrario, Pisu è apparso deciso nell'affermare di non avere alcuna intenzione di giocare con Mariana ma piuttosto manifestando la sua voglia di stare con lei.

Insomma, lo stop di Miriana pare essere arrivato forte e chiaro ma Nicola desisterà? E soprattutto, Miriana resterà ferma nelle sue posizioni? Solo il tempo potrà stabilirlo, ma nel frattempo è giunto un aereo per Nicola da parte della madre.

“Nichi sei il mio cuore, Tvb mamma”, ha scritto Patrizia Mirigliani per il figlio. Sostegno quindi per Pisu, il quale ha avuto il coraggio di non mentire sui propri sentimenti e chissà se nascerà una nuova coppia.