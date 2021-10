Prosegue l'appuntamento con la soap turca Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse dall'1 al 7 novembre 2021 in prima visione assoluta rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Eda e Serkan: i due, infatti, si ritroveranno di nuovo insieme e tra loro si verrà a creare un nuovo momento a dir poco magico.

Serkan scopre che Eda si sposa: anticipazioni Love is in the air 1-7 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Love is in the air, in onda fino al prossimo 7 novembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Serkan apparirà a dir poco disperato nel momento in cui scoprirà che la sua amata Eda ha scelto di convolare a nozze per davvero con Deniz.

La reazione dell'architetto non sarà delle migliori e, di fronte a questa terribile notizia, non potrà fare a meno piangere sulla spalla del suo amico Engin.

Serkan, infatti, confesserà che questa volta teme per davvero di poter perdere la sua amata, dato che il matrimonio potrebbe sancire la fine definitiva della loro relazione. Un periodo non facile per il giovane Bolat che non saprà come gestire e affrontare questa delicata situazione.

E così, vista la sofferenza di Serkan, gli amici della coppia decideranno di intervenire per fare in modo che i due si ritrovino di nuovo insieme.

Eda e Serkan si ritrovano vicini al bacio

Le anticipazioni di Love is in the air, nella settimana che va dall'1 al 7 novembre 2021, rivelano che Ayfer, Aydan e Seyfi escogiteranno un nuovo piano, per far sì che Eda e Serkan possano trascorrere un po' di tempo insieme, da soli e senza avere intromissioni esterne.

In vista di tale incontro, saranno preparati dei muffin rilassanti a base di erbe che Eda e Serkan dovranno mangiare per far sì che tra di loro ritorni di nuovo la complicità di una volta.

E così, i due giovani protagonisti della soap si ritroveranno insieme l'uno al fianco dell'altro: durante l'incontro si verrà a creare un'alchimia tale che Eda e Serkan arriveranno nuovamente a sfiorare il bacio, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Peccato, però, che proprio sul più bello arriveranno gli amici della coppia che rovineranno il momento romantico e di grande intensità che si era creato tra i due giovani innamorati.

Ferit smaschera Selin: anticipazioni Love is in the air 1-7 novembre 2021

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, in programma fino al 7 novembre 2021, rivelano che Ferit deciderà di svuotare il sacco con Selin e così le confesserà di essere stato lui ad aver inoltrato a Serkan le foto del bacio che c'è stato con Deniz.

Il motivo? Lui è stufo del fatto che Selin faccia soffrire tutte le persone che le stanno intorno, solo perché deve raggiungere i suoi obiettivi.