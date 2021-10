Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, nel corso della puntata di lunedì 25 ottobre, si è fatta notare l'assenza in studio di Raffaella Fico. La showgirl campana, eliminata al televoto nella puntata di venerdì 22 ottobre non era presente in trasmissione nel parterre dei concorrenti che sono stati fatti fuori dal gioco e, in questi primi giorni post eliminazione non ha ripreso in mano neppure il suo profilo Instagram per salutare i numerosi fan che l'hanno sostenuta in questa esperienza televisiva.

Fuori Raffaella Fico dal GF Vip e lei si chiude nel suo silenzio

Nel dettaglio, il 22 ottobre la showgirl Raffaella Fico è stata eliminata definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip, sconfitta al televoto da Carmen Russo e Miriana Trevisan.

Un duro colpo per Raffaella, la quale in studio ha ammesso di sperare di poter avere il "biglietto di ritorno" per poter rientrare in casa, così da dare uno "schiaffo morale" a Soleil Sorge, che aveva festeggiato dopo la sua eliminazione.

Alla fine, però, così non è stato: Raffaella non era in possesso del fatidico biglietto di ritorno e quindi ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia.

La sparizione di Raffaella Fico dai social dopo l'eliminazione

Tuttavia, dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Raffaella ha fatto perdere le sue tracce.

La showgirl, infatti, a differenza di quanto hanno fatto gli altri gieffini di questa sesta edizione post eliminazione, non è tornata ad essere attiva sul fronte social.

In tanti hanno notato che Raffaella si è "silenziata" su Instagram e non ha pubblicato nessuna storia di ringraziamento per i fan che l'hanno sostenuta nel corso di questo mese e mezzo trascorso sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

L'ennesimo colpo di scena è arrivato nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 25 ottobre.

In tanti si aspettavano di vedere Raffaella seduta in prima fila nel parterre dei concorrenti che sono stati eliminati dalla casa, ma così non è stato.

Dopo l'eliminazione, Raffaella Fico non va in studio al Grande Fratello Vip

Raffaella non è andata in studio ed ha così disertato la prima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nel parterre dei concorrenti già eliminati dalla casa, vi erano Amedeo Goria e il giovane Tommaso Eletti ma non Raffaella Fico.

Cosa sarà successo e perché la showgirl napoletana continua a non dare notizie dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip? Non si esclude che, a distanza di qualche giorno, non abbia ancora digerito la pesante sconfitta al televoto contro Carmen e Miriana.