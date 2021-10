Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le nuove puntate della soap in programma nel corso della settimana che va dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che grande attenzione sarà data alle vicende di Giuseppe Amato. L'uomo, infatti, si ritroverà in una serie di guai seri dovuti alla sua doppia vita che ha costruito in Germania. Questa volta, però, ad insospettirsi sarà anche sua moglie Agnese, la quale comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto del marito.

Le bugie di Giuseppe Amato: anticipazioni Il Paradiso 1-5 novembre 2021

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 5 novembre 2021, rivelano che Giuseppe si ritroverà a dover affrontare una profonda crisi personale.

Il motivo? L'uomo si ritroverà costretto a fare i conti con gli scheletri presenti nel suo armadio e che, fino a questo punto ha sempre cercato di tenere lontano dalla sua vita.

Durante la permanenza in Germania, infatti, Giuseppe ne ha combinate davvero di tutti i colori: l'uomo non è stato fedele nei confronti di sua moglie Agnese ed ha provato a costruirsi una seconda vita, al punto da far perdere le sue tracce ai familiari che si trovavano a Milano.

Insomma Giuseppe aveva scelto di costruirsi una seconda famiglia con Petra, la sua amante, con la quale ha messo al mondo anche un figlio.

Agnese ha dei sospetti sul conto del marito

Ora, però, la sua compagna tedesca è partita all'attacco e inizierà a chiedere delle ingenti somme di denaro che sostiene servano per poter assicurare un futuro dignitoso al loro bambino.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che la situazione per Giuseppe si metterà molto male nel momento in cui sua moglie Agnese si renderà conto che c'è qualcosa che non va in famiglia.

La donna, infatti, scoprirà che Giuseppe è rimasto senza soldi: tutti i soldi contenuti sul libretto dei risparmi non ci sono più.

Che fine hanno fatto e per cosa sono stati spesi? Un duro colpo per Agnese, la quale incredula, comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto del marito e indagherà per portare alla luce la verità dei fatti.

Tina continua a mentire: anticipazioni Il Paradiso 6 al 5 novembre

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo 5 novembre, rivelano che Salvatore scoprirà che Vittorio si è esposto parecchio per poter realizzare il film e, per tale motivo, chiederà a sua sorella Tina di essere sincera con Conti.

Salvatore, infatti, vuole che Tina confessi a Vittorio la verità sulle sue condizioni di salute e il fatto che non può cantare al 100% a causa dei problema alle corde vocali. Tina accetterà il consiglio del fratello oppure andrà avanti per la sua strada, ingannando l'ignaro Conti?

Gemma, invece, decide di candidarsi come nuova Venere al Paradiso delle signore: al colloquio riuscirà a fare una bella figura.