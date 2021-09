Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere nel mirino social e, in queste ore a scagliarsi contro il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, è stato un ex concorrente della passata edizione. Trattasi del giornalista Fulvio Abbate che per qualche settimana fu tra i protagonisti della quinta edizione del reality show vinta da Tommaso Zorzi. Sui social, Abbate si è lasciato andare ad un commento decisamente cattivo nei confronti del programma, che non è passato affatto inosservato.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip contro il reality di Signorini

Nel dettaglio, durante la giornata di ieri, la produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto ai concorrenti di cimentarsi nella riproduzione vivente di alcune delle sculture più famose al mondo.

E così, mentre Samy e Andrea hanno vestito i panni dei Bronzi di Riace di Michelangelo, Giucas Casella ha indossato i pochi abiti de "Il Pensatore" di Auguste Rodin.

Ed è proprio su questa interpretazione che si è soffermato, con tono polemico, Giucas Casella, il quale ha sottolineato la superficialità del post che era stato pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del reality show condotto da Signorini.

"La considerazione esatta porterebbe a citare Auguste Rodin, peccato che il pubblico analfabeta del GF Vip non capirebbe", ha scritto Abbate sui social.

Signorini replicherà alla stoccata dell'ex gieffino Abbate?

Una vera e propria frecciatina al vetriolo quella che l'ex gieffino della passata edizione ha lanciato nei confronti del reality show Mediaset condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Parole che non sono passate inosservate alla luce del fatto che lo stesso Fulvio, lo scorso anno, scelse di mettersi in gioco come concorrente del reality show Mediaset.

Come reagirà Alfonso Signorini di fronte a questa offesa rivolta da Fulvio Abbate al cospicuo pubblico di spettatori del Grande Fratello Vip 6 (sono circa tre milioni a settimana)?

Vedremo se, nelle prossime ore, il padrone di casa replicherà oppure no a questa stoccata al vetriolo.

Solei Sorge accusata di razzismo al GF Vip 6

Intanto, all'interno della casa più spiata d'Italia, il clima diventa sempre più rovente. Occhi puntati in primis sullo scontro recente che c'è stato tra Soleil, Ainett e Samy.

L'ex volto di Uomini e donne, per cercare di riportare la pace nel gruppo, ha chiesto ai suoi compagni di gioco di smetterla di urlare "come delle scimmie".

Le sue parole, però, sono state fraintese al punto che Raffaella Fico ha sbottato duramente contro Soleil, ritenendo che la ragazza si sia lasciata andare ad una constatazione razzista nei confronti di Ainett e Samy, al punto da meritare dei provvedimenti.