Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto un particolare confronto prima della puntata serale del Grande Fratello Vip. Soleil ha parlato della "love story" nata tra il manager napoletano e Sophie Codegoni e ha insinuato che la modella lombarda non sia davvero interessata a Gianmaria, ma che in realtà stia usando una strategia, con lo scopo di fare dei "blocchi televisivi". Durante il confronto, Sorge ha usato parole dure anche nei confronti di Antinolfi: "Non gli interessi realmente e tu, come un fesso, ci caschi".

Soleil a Gianmaria: 'Mi sono divertita a fare un giochino per entrambi'

Il confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è avvenuto in giardino, lontano dagli altri concorrenti, prima della messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Soleil ha parlato di Sophie Codegoni e ha espresso a Gianmaria i suoi pensieri, riguardo la loro conoscenza: "Mi sono divertita io a fare un giochino per entrambi e guarda caso ha funzionato alla perfezione, come avevo predetto, facendo uscire alla luce del sole quanto lei sia soltanto alla ricerca di un blocco televisivo. Lei sta facendo così soltanto perché è in competizione con me, non perché gli interessi realmente e tu, come un fesso ci caschi".

Soleil Sorge: 'Lei sta giocando mi dispiace per te'

Sempre durante il confronto in giardino, Soleil Sorge non ha usato mezzi termini per esprimere a Gianmaria i suoi pensieri riguardo Sophie Codegoni: "Lei sta giocando, mi dispiace per te, però o sei fesso o poco intelligente, altrimenti anche tu sei interessato a fare questi blocchi qua".

Soleil Sorge ha usato parole dure per far capire al suo ex fidanzato che, a detta sua, Sophie stia fingendo una parte e che non sia interessata ad avere una storia d'amore con lui, ma che stia cercando soltanto visibilità. Alla fine della discussione, Sorge ha voluto dare dei consigli al manager napoletano: "Mi fa male vederti in questo modo e quindi cerco di aiutati.

Perché dovresti vedere del bello in una persona che ti sparla dietro, che ti sminuisce, che vuole solo che tu gli vada dietro per farsi corteggiare, perché altrimenti non ha altri contenuti qua dentro (...) Si è riavvicinata solo nel momento in cui ha visto che io e te abbian passato una giornata intera insieme".

La replica di Gianmaria a Soleil: 'Io sono una persona naturale e vera'

Gianmaria Antinolfi ha subito replicato alle insinuazioni di Soleil Sorge: "Io sono una persona naturale e vera e non penserei mai una cosa del genere riguardo ai sentimenti. Mi dispiace molto che tu pensi queste cose (...) Con Sophie è iniziata una conoscenza, ma so che devo tenere gli occhi aperti. Se le cose andranno male, amen".

Il confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non è finito nel migliore dei modi, nel bel mezzo della conversazione, infatti, il manager napoletano è andato via e ha lasciato l'influencer italo-americana da sola in giardino.