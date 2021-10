Da giorni si vocifera di due possibili nuovi ingressi nel cast del GF Vip 6. I siti d'informazione sostengono che a breve potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia Alessandro Rossi e Antonella Fiordelisi, due personaggi che avrebbero il compito di minare gli equilibri già precari del gruppo. L'esperto di Gossip Rosica, però, di recente ha precisato che il fidanzato di Francesca Cipriani dovrebbe essere solo un ospite del reality, mentre l'influencer napoletana una nuova concorrente a partire al mese di novembre.

Rumor sul futuro del GF Vip 6

Non sarebbe imminente l'ingresso in casa di nuovi concorrenti: questo almeno è quello che sostiene Alessandro Rosica su Instagram in merito alle indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni sul GF Vip.

L'esperto di gossip, infatti, si è esposto per commentare le voci che vorrebbero il fidanzato di Francesca Cipriani e Antonella Fiordelisi nel cast del reality-show da qui a breve, ovvero a partire dalle prossime puntate.

Stando alle informazioni delle quali è in possesso il romano che sul web si fa chiamare "investigatore social", il compagno della bionda inquilina non dovrebbe essere una new entry fissa, ma solamente un ospite.

"Alessandro Rossi entrerà a sorpresa venerdì, attualmente solo per qualche giorno", ha fatto sapere Rosica in una Stories che ha subito catturato l'attenzione dei fan del programma di Canale 5.

Un'altra 'amica' di Fabrizio Corona al GF Vip

Un altro discorso, invece, andrebbe fatto per l'altro personaggio famoso che i giornalisti stanno accostando al cast del GF Vip 6.

Se Alessandro Rossi (fidanzato di Francesca Cipriani) dovrebbe entrare nella casa per pochi giorni e nel ruolo di ospite, Antonella Fiordelisi sarebbe stata scelta come nuova concorrente del reality Mediaset.

La bella influencer, dunque, secondo Rosica dovrebbe iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà tra qualche settimana: "Lei entrerà nella casa a novembre".

Insomma, a poco più di un mese dal debutto della sesta edizione, il programma di Canale 5 starebbe per accogliere nuovi protagonisti, a partire da una ragazza che è famosa soprattutto per le storie d'amore e le amicizie vip che ha: la giovane di Salerno, infatti, è ex di Francesco Chiofalo e da poco una cara amica di Fabrizio Corona.

Dopo Sophie Codegoni (che pochi giorni fa ha fatto il nome di Antonella come possibile new entry), un'altra ragazza vicina all'ex re dei paparazzi starebbe per esordire nel format di Alfonso Signorini.

Il bilancio dopo un mese di GF Vip

La sesta edizione del GF Vip, dovrebbe essere vicina al suo giro di boa: qualora il programma non dovesse essere allungato come è accaduto un anno fa, a breve i concorrenti taglieranno il traguardo del primo mese e mezzo di "reclusione" (salvo cambiamenti, ne sono previsti tre in totale con la finale a metà dicembre).

L'ingresso di Antonella Fiordelisi a novembre, però, potrebbe far storcere il naso a quegli inquilini che sono in casa sin dall'inizio: la ragazza, infatti, subentrerebbe a gioco già ampiamente cominciato, potendo fare leva anche sui pareri che il pubblico ha espresso sui vipponi nelle prime settimane.

Per quanto riguarda il fidanzato di Francesca, è stato spesso tirato in ballo dal presentatore per creare siparietti con l'innamoratissima Cipriani. Voci ancora non confermate, però, sostengono che venerdì 22 ottobre l'imprenditore entrerà nella casa dopo un periodo di quarantena (nel rispetto delle norme anti-Covid tutt'ora vigenti in Italia), regalando ai telespettatori di Canale 5 il tanto atteso abbraccio con la sua dolce metà.