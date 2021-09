Da qualche ora, sui social network non si parla d'altro che di tre concorrenti del GF Vip: le sorelle Hailé Selassié sono al centro del Gossip per svariati motivi, la maggior parte dei quali legati alla loro vita precedente all'ingresso nella casa. Se da un lato ci sono i giornalisti che mettono in dubbio il titolo di principesse delle ragazze etiopi, dall'altro alcuni fan provano a far aprire gli occhi a Manuel condividendo dei video in cui Lulù e le sorelle parlano di un certo Luca, presunto fidanzato o ex della vippona.

Le ultime novità sulla principessa del GF Vip 6

Si infittisce il mistero su Luca, un ragazzo che le sorelle Hailé Selassié nominano continuamente all'interno della casa del GF Vip. Molte volte, infatti, le ragazze sono state sorprese dalle telecamere mentre parlavano di un giovane che sarebbe in qualche modo legato a Lucrezia, una di loro.

I fan del reality-show hanno notato atteggiamenti piuttosto ambigui da parte di Lulù, Clarissa e Jessica su questo argomento, soprattutto perché sottolineano sempre (anche se non c'è bisogno) che Luca è un caro amico della principessa etiope.

Nelle ultime 24 ore, però, i più attenti spettatori hanno captato un paio di interessanti dichiarazioni dette a mezza bocca dalle concorrenti su questo tema, affermazioni che metterebbero in dubbio la sincerità della romana nei confronti di Manuel Bortuzzo, il coinquilino che sta frequentando da una decina di giorni tra le mura di Cinecittà.

Poca chiarezza sul privato di Lulù prima del GF Vip

"Io dico anche il tuo amico Luca, no? Anche lui, certo che ti vedrebbe", ha detto Jessica a Lucrezia in un momento che i fan del GF Vip hanno immediatamente registrato. Per la seconda volta in pochi giorni, infatti, le sorelle Hailé Selassié hanno tirato in ballo una persona vicina a Lulù che è ancora nei suoi pensieri, un giovane col quale avrebbe avuto a che fare fino a poco prima di entrare nella casa.

"Parlano di nuovo in codice, vogliamo sapere chi è", "Perché dire il mio Luca invece che in modo generico?", questi sono solo alcuni tweet che gli affezionati spettatori del reality hanno scritto dopo aver assistito all'ennesimo scambio di sguardi abbastanza ambigui tra le principesse del cast.

A fare un po' di chiarezza a riguardo, ci ha pensato involontariamente Clarissa: mentre lavava i piatti con la sorella protagonista di questo gossip, la romana si è lasciata andare ad una riflessione che potrebbe non far piacere né a Manuel né a chi crede nella coppia che si è formata i primi giorni di reclusione tra le mura di Cinecittà.

Informazioni sullo spasimante segreto di una concorrente del GF Vip

Nel primo pomeriggio di mercoledì 29 settembre, Clarissa e Lulù hanno avuto un dialogo che ha catturato l'attenzione di molti curiosi.

"Chissà il tuo Luca cosa pensa", ha esordito una delle sorelle Hailé Selassié mentre lavava i piatti con la diretta interessata.

"Ormai ha perso una persona d'oro, ma può recuperarla", ha aggiunto la giovane davanti ad una silenziosa Lucrezia.

Una delle principesse, poi, ha ricordato il flirt in corso con Manuel ed ha detto: "O forse non può più, hai tanti pretendenti. Manuel è un amore ed è pazzo di te".

La protagonista di questo gossip ha commentato dicendo che Bortuzzo deve comportarsi bene, dopodiché il discorso si è spostato su altro e il misterioso Luca non è stato più nominato.

Tra i pareri che gli spettatori hanno espresso su Twitter, spicca il seguente che ha messo d'accordo un po' tutti: "Luca dev'essere un ex che l'ha mollata o un tipo che le piaceva, e sta con Manuel per farlo ingelosire. È chiaramente un flirt che lei ha fuori".