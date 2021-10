Al GF Vip è scoppiata la lite tra Katia Ricciarelli e Alex Belli per via di una canzone rivisitata in chiave ironica. La cantante non ha gradito la nuova versione del brano e ha ripreso Alex Belli il quale alla fine ha perso la pazienza ed è sbottato contro la sua coinquilina chiedendo a gran voce: 'Fatemi uscire!'.

Katia rimprovera Alex per una canzone, scatta la lite al GF Vip

Dopo la lite con Carmen Russo di qualche giorno fa, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un'altra accesa discussione all'interno della Casa del GF Vip. Questa volta è stato Alex Belli a finire nel mirino della cantante lirica, la quale non ha gradito la rivisitazione fatta dall'attore di un brano di Lucio Battisti.

Per gioco, Alex, Davide e Soleil hanno creato una versione ironica di un celebre brano di Battisti, ironizzando sulle dinamiche della Casa, come le eliminazioni o gli atteggiamenti poco carini dei concorrenti. A quanto sembra, a Katia non è piaciuta affatto questa cosa e non ha perso tempo per riprendere Alex, rimproverandolo duramente: "Le parole sono esagerate e anche i toni con cui avete cantato", aggiungendo: "Questa ironia di cui parlate bisogna farla in maniera più delicata".

Belli perde la pazienza con Katia: 'Fai quello che vuoi'

La sfuriata di Ricciarelli non è piaciuta ad Alex Belli il quale ad un certo punto ha perso la pazienza e ha risposto per le rime alla soprano. L'attore infatti, ha ritenuto immotivato il rimprovero e ha invitato la sua coinquilina a sdrammatizzare e prendere con ironia il tutto.

Secondo Alex infatti, la rivisitazione del brano era solo un modo per scherzare su ciò che realmente accade in casa e per questo non ci vede nulla di male. "Io non mi voglio sentire giudicato da te perché canticchio una canzone di Lucio" ha proseguito Alex che, alla fine ha detto alla cantante: "Senti Katia, fai quello che vuoi".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"La canzone la faccio ancora così e basta" ha tuonato l'attore, che ha così voluto mettere in chiaro la sua posizione, difendendo il suo diritto di potersi esprimere come vuole.

Alex Belli stanco dei rimproveri di Katia: 'Fatemi uscire'

Se da una parte al GF Vip vi è una Katia Ricciarelli assai bacchettona, dall'altra vi è Alex Belli che proprio non riesce a sopportare la mancanza di ironia della cantante lirica.

Stanco dei rimproveri ingiustificati della donna, l'attore ha dichiarato: "Se non posso esprimermi e cantare una canzone di m..., allora fatemi uscire!". Di contro Katia si è scagliata ancora contro di lui, invitandolo a smetterla di recitare. La soprano non è arretrata di un passo e anzi ha continuato ad infierire contro Belli, accusandolo di non essere sincero e di recitare all'interno del GF Vip. Non contenta, ha continuato a ribadire che la canzone così come cantata da lui, proprio non le è piaciuta. Una lite in piena regola quella avvenuta solo qualche ora all'interno delle mura di Cinecittà. Non resta che attendere la prossima diretta per capire come Alfonso Signorini tratterà la questione.