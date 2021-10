Il Grande Fratello Vip continua ad andare in onda e a regalare tante emozioni ai concorrenti e anche al pubblico da casa. All'interno delle mura della casa del GF Vip, i concorrenti hanno a disposizione tanto tempo per pensare alla vita fuori e questo tempo e le confessioni dei ''vipponi'' consente al pubblico da casa di conoscere meglio i loro ''idoli''. Nelle ultime ore nella casa di Cinecittà è arrivata una confessione di Soleil, dove dice che il suo cuore, contrariamente a quanto si sospettava, è impegnato ed è dunque innamoratissima di un uomo, dall'identità ancora misteriosa.

Grande Fratello Vip: Soleil fidanzata? La sua confessione

Tutto è partito da un drone che nelle scorse ore ha sorvolato la casa del GF Vip con un messaggio in codice per uno dei concorrenti; questo messaggio, mandato da una persona ancora non conosciuta, recitava che il cuore del mittente del messaggio e del concorrente al quale era diretto, sono distanti ormai da troppo tempo e che non vede l'ora di potersi parlare occhi negli occhi. Subito dopo questo messaggio si è iniziata una ''caccia'' al destinatario del messaggio e Soleil era in giardino a fare le sue supposizioni, quando Giucas confessa che il destinatario del messaggio potrebbe essere proprio lei, Soleil. Lei anziché smentire e confessare di essere single, ammette che non può essere l'uomo del quale lei è innamorata, perché non verrebbe mai al Grande Fratello Vip.

A queste affermazioni scatta il dubbio di Manila che non capisce a cosa si stia riferendo perché tutti i concorrenti erano convinti che Soleil fosse single e allora Giucas dice alla bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne di dire la verità e di confessare che il suo cuore è occupato. Così Soleil ammette di avere fuori un uomo del quale è innamorata follemente, non rivelando però l'identità del misterioso ragazzo che ha fatto battere il cuore a Soleil.

GF Vip Raffaella Fico avrebbe denunciato Soleil

Pare che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Soleil continui a far parlare il pubblico. Questa volta i problemi per la bionda corteggiatrice di Uomini e Donne, potrebbero essere ben seri. Pare infatti che, Raffaella Fico con la quale più volte si è scontrata, abbia denunciato Soleil.

A riportare questo Gossip è stato Amedeo Verza il quale ha indagato sul perché la Fico non fosse presente in studio la scorsa puntata e la verità emersa è che Raffaella, finita la sua esperienza al GF Vip, abbia deciso di agire per vie legali nei confronti di Soleil, per delle frasi razziste usate da lei.Naturalmente ancora non si ha nulla di preciso e neanche la diretta interessata ha ammesso se ha agito per vie legali o meno, non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se sarà vero o no.