Al Grande Fratello Vip è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare. La produzione del reality, tramite un comunicato, ha informato i concorrenti che il budget di questa settimana per la spesa è stato tagliato in quanto alcuni concorrenti hanno trasgredito una regola del gioco, ovvero quella di non indossare gli occhiali da sole dentro casa.

GF Vip, il comunicato con il provvedimento

Nella giornata del 26 ottobre è arrivato in casa l'ennesimo provvedimento disciplinare, letto da Carmen Russo e Manila Nazzaro, che comunicava che per la spesa della settimana in entrata, i concorrenti hanno a disposizione 310 euro di budget (70 euro in meno dei 380 previsti) e tale decisione è stata presa da parte del Grande Fratello in quanto alcuni concorrenti non hanno osservato la regola degli occhiali da sole all'interno della casa.

Infatti una regola del reality prevede che non si debbano usare e già più volte gli autori hanno esortato i concorrenti a farne un uso moderato. Dopo la lettura del comunicato, Manila e Jo Squillo hanno iniziato a "indagare" su chi usa spesso gli occhiali da sole non adibiti da occhiali da vista e a quanto pare Gianmaria e Sophie sarebbero gli unici a non averli.

GF Vip, nuova polemica tra Adriana e Sonia

Intanto al GF Vip non mancano le polemiche. Dopo i passati battibecchi a causa di Magalli, tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli potrebbe instaurarsi una nuova controversia. Intervistata da Casa Chi, la moglie di Paolo Bonolis è scivolata su una provocazione. Alla domanda se il suo primo libro da autrice sarà sulla vita di Adriana Volpe, Bruganelli ha risposto: "Oddio, aspetto che faccia qualcosa, così poi potrò anche scrivere".

Subito dopo l'opinionista ha cercato di stemperare la tensione dicendo: "Scherzo, scherzo, no ragazzi vi prego. Perché altrimenti poi facciamo altre quattro copertine e relative polemiche sui giornali. Quindi no, per Adriana ci vorrebbe un’enciclopedia. Non sono ancora capace di scrivere della sua carriera".

Tra le due opinioniste non scorre buon sangue: le due sembrano provenienti da mondi diversi, tanto da chiarire immediatamente che a causa dell'incompatibilità tra loro non ci sarà mai un'amicizia.

Questi due caratteri però sono stati "sfruttati" bene da Signorini, che da subito ha saputo cogliere la palla al balzo ed è stato in grado di creare dinamiche in studio con al centro le polemiche delle due opinioniste.