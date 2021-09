Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 27 settembre, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l'ennesimo scontro in diretta. Il giorno dopo la diretta del Reality Show, la 27enne italo-americana ha commentato l'accaduto con alcuni coinquilini. A detta dell'influencer, il 36enne campano sarebbe ancora innamorato di lei.

Gianmaria incontra l'attuale compagna

Dopo le accuse di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi, il conduttore del GF Vip è tornato sull'argomento "stalking". Nella quinta puntata del reality show, è arrivata nella casa anche l'attuale compagna dell'imprenditore.

La diretta interessata ha invitato Sorge a moderare i termini su Gianmaria, visto che sono stati insieme nove mesi.

Infine, Greta Mastroianni ha lanciato una stoccata a Soleil: "Impara a recitare, perché quando piangi sei senza lacrime...".

In un secondo momento, Greta ha avuto un confronto anche con Gianmaria. La diretta interessata ha rimproverato il suo uomo di essere andato oltre con Soleil. Secondo l'attuale compagna, il 36enne avrebbe ancora un debole per la coinquilina: "Soleil ti fa effetto". Infine, Mastroianni ha sostenuto di non avere mai detto di essere innamorata di Gianmaria.

Il commento della gieffina

Il giorno dopo l'incontro-scontro tra Greta Mastroianni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, quest'ultima ha commentato l'accaduto con alcuni concorrenti del GF Vip.

A detta di Sophie Codegoni, l'attuale compagna del gieffino non sarebbe realmente presa. A pensarla allo stesso modo, c'è stata anche Manila Nazzaro: "Non so se lui l'ha capita questa cosa". A quel punto è intervenuta Soleil: la 27enne si è detta poco convinta di Greta.

Per questo motivo si è sentita in dovere di tutelare Gianmaria davanti ai riflettori.

Successivamente, Sorge ha confidato di essere convinta che Gianmaria sia ancora attratto da lei: "Mi sposerebbe domani se io volessi". Inoltre ha sostenuto che il 36enne campano tornerebbe di nuovo con lei se ci fosse una situazione diversa. Sulla base di quanto dichiarato da Soleil, Amedeo Goria ha fornito la sua versione: "Secondo me, lui è ancora innamorato di te".

Miriana difende l'ex di Belen, Soleil sbotta

Alla conversazione ha partecipato anche Miriana Trevisan. La showgirl si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore del coinquilino campano. Secondo Miriana, l'ex compagna di Jeremias Rodriguez si è sempre mostrata in modo aggressivo versa Gianmaria. Al contrario, Soleil ha sostenuto di essere sempre stata pacata verso il 36enne: "Lui è ambiguo". A tale proposito, la gieffina ha spiegato che spesso Gianmaria ha degli atteggiamenti strani ai quale non sa dare una risposta.