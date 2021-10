Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. In queste ore, l'ex volto di Uomini e donne si è ritrovata anche protagonista di una polemica che venne portata alla luce un po' di tempo fa, legata all'aggressione (poi rivelatasi finta) ai danni di Marco Ferrero, in arte Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Sui social, infatti, Iconize ha scelto di smascherare Soleil, rivelando che lei sarebbe stata l'artefice di quell'episodio.

La verità sulla finta aggressione di Iconize: lui smaschera Soleil Sorge

Nel dettaglio, qualche tempo fa Iconize fu protagonista di un episodio decisamente triste che, col passare del tempo, ammise di aver architettato a tavolino.

Marco raccontò sui social (dove è seguito da oltre mezzo milione di followers) di aver subito un'aggressione omofoba, con tanto di volto tumefatto.

In realtà, però, questa non era la verità dei fatti, dato che quell'aggressione era stata inscenata da Iconize per far sì che ottenesse visibilità mediatica e finisse nei vari programmi televisivi a raccontare quanto gli fosse accaduto.

A distanza di mesi da quel triste episodio, Marco Ferrero ha scelto di tornare a parlarne sui social e lo ha fatto con dei post al vetriolo in cui punta il dito proprio contro l'attuale protagonista del Grande Fratello Vip 6, ritenendola responsabile di quello che aveva messo in scena in quel periodo.

Soleil Sorge al GF Vip, Iconize la attacca sui social

Complici delle stories dell'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale sosteneva di aver ascoltato un audio in cui Soleil, diceva chiaramente a Marco come comportarsi in televisione dopo questo caso della finta aggressione, ecco che Iconize ha scelto di rompere il silenzio su Instagram.

"Mi sono fatto prendere in giro e sono stato lì a guardare. Ora mi sono stufato. Questa storia deve essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Mi sento costretto a dire la verità", ha scritto Iconize sui social.

Iconize smaschera Soleil Sorge con un audio

In un'altra story, l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha scelto di condividere un audio che gli fu inviato da Soleil su WhatsApp, dove l'attuale protagonista del Grande Fratello Vip 6, gli dava dei consigli su come comportarsi in televisione, adesso che stava facendo ospitate per raccontare quanto accaduto.

"Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me. Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv. Con questo passo e chiudo", ha scritto Iconize che in questo modo ha smascherato la Sorge, rinchiusa nella casa di Cinecittà.

Ci sarà un confronto tra i due nel corso delle prossime puntate del GF Vip? Non si esclude che la produzione del reality show possa dare a Soleil la possibilità di difendersi dalle accuse.