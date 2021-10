Marcello Messina è la new entry di questa stagione di Uomini e donne che più ha catalizzato l'attenzione del pubblico, anche per la sua frequentazione con Ida Platano. Il cavaliere del Trono Over, ha alle spalle una storia molto dolorosa che ha rivelato sulle pagine di U&D Magazine. Qui ha raccontato del padre che non c'è mai stato, ma anche della malattia congenita scoperta solo qualche anno fa e che gli ha condizionato la vita per parecchii tempo.

Marcello e il suo drammatico passato: il racconto su U&D Magazine

Il cavaliere Marcello Messina sin dalla sua prima apparizione a Uomini e donne non è certo passato inosservato.

L'uomo ha fatto colpo su Ida Platano, tanto che i due hanno cominciato subito a frequentarsi. La conoscenza però, non è andata a buon fine, come riportano le anticipazioni sulle ultime registrazioni. I due non si sono trovati, non per mancanza di attrazione, ma una difficoltà di comunicazione. Due caratteri incompatibili insomma. Di Marcello si sapeva solo quel poco che aveva raccontato nello studio di Maria De Filippi, ma ora il cavaliere ha svelato il suo drammatico passato in una intervista rilasciata al Magazine del programma. Proprio sul settimanale, Marcello ha parlato anche di Ida, facendo intendere di esserci rimasto male quando la donna invece di avere un confronto con lui a telecamere spente per risolvere i loro problemi, ha preferito invece farlo pubblicamente in studio.

Tutto senza rispettare il desiderio di Marcello.

Marcello Messina: 'Ero il figlio non voluto'

Capitolo Ida a parte, il cavaliere si è lasciato andare ad una confessione sulla sua vita passata, a partire dal cognome che porta. Marcello porta infatti il cognome della madre, in quanto il padre è sempre stato assente. Il cavaliere è cresciuto senza la figura paterna perché il genitore fu mandato via di casa a causa di un tradimento, quando la madre era al sesto mese di gravidanza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sino all'età adulta, il cavaliere piemontese non ha mai incontrato il padre. Lo ha fatto solo una volta, quando Marcello aveva 30 anni. Un drammatico racconto quello di Marcello, che ha però voluto far presente come la sua infanzia sia stata felice, grazie alla mamma che gli ha fatto anche da padre. Non sono state però tutte rose e fiori, visto che lui stesso ha ammesso che, crescendo, ha capito che la famiglia della madre per molto tempo, lo ha considerato come il figlio non voluto.

Uomini e donne: nel passato di Marcello anche una malattia

Oltre al dramma familiare, Marcello Messina ha dovuto combattere negli ultimi anni con una malformazione congenita che gli ha creato non pochi problemi di salute. Ora sta bene ma, prima che gli venisse diagnosticata la malattia, l'uomo ha vissuto momenti bui dove, per sua stessa ammissione, si è sentito come un vegetale. Ora però ha ripreso in mano la sua vita, decidendo di mettersi in gioco a Uomini e donne. Riuscirà a trovare la donna giusta per lui nel dating show di Canale 5? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti del programma di Maria De Filippi per scoprirlo.