I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, Giucas Casella si è ritrovato vittima di uno "scherzo crudele" che hanno architettato ai suoi danni. La protagonista è la giovane principessina Clarissa che, con la complicità di altri concorrenti di questa sesta edizione del reality show, ha provato a spaventare Giucas e la reazione del celebre illusionista del piccolo schermo non si è fatta attendere.

Finto malore nella casa del Grande Fratello Vip: Giucas vittima di uno scherzo

Nel dettaglio, Clarissa aveva architetto nei minimi dettagli uno scherzo crudele nei confronti di Giucas.

La ragazza lo ha aspettato all'uscita dal confessione, fingendo di sentirsi male e sperando in questo modo di attirare l'attenzione di Casella.

Peccato, però, che Giucas non si sia accorto minimamente del finto malore che Clarissa stava mettendo in scena in casa, andando avanti per la sua strada.

Allora è stato necessario l'intervento di Manila Nazzaro, la quale ha ripreso Giucas, facendogli presente che non si fosse accorto minimamente della presenza di Clarissa che stava male.

Giucas Casella sbotta dopo lo scherzo

La reazione di Giucas è stata quella di una persona stupita ma anche dispiaciuta per aver ignorato la ragazza. Così si è subito avvicinato a lei con Manila e, solo in quel momento, ha scoperto che si trattava di uno scherzo.

"Ma smettila", ha sbottato Giucas nel momento in cui si è reso conto di essere vittima di un "gioco crudele" che era stato architettato nella casa del Grande Fratello Vip alle sue spalle. Uno scherzo che, data anche l'età di Giucas, poteva essere tranquillamente evitato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuova lite in casa tra Raffaella, Jo Squillo e Ainett Stephens al Grande Fratello Vip 6

Intanto, però, in queste ore all'interno della casa del GF Vip c'è stato spazio anche per un nuovo scontro verbale. Occhi puntati su Jo Squillo, la quale non ha gradito alcune voci che circolano sul suo conto all'interno della casa di Cinecittà.

Raffaella Fico e Ainett Stephens, infatti, direbbero in giro che la cantante è una di quelle persone che non prendono mai posizione all'interno della casa.

Frasi che non sono piaciute per niente a Jo Squillo, la quale ha scelto di affrontare le due donne in prima persona e lo ha fatto senza avere peli sulla lingua.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, la resa dei conti finale tra le tre donne possa esserci nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6, in programma questa sera in prime time su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione in studio delle due opinioniste Volpe-Bruganelli.