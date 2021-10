Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di prime "urla" da parte dei fan dei concorrenti presenti nella casa. Questo sabato pomeriggio, alcuni sostenitori dell'astuta Soleil Sorge si sono raggruppati all'esterno della mura domestiche di Cinecittà, per mandare dei messaggi espliciti alla loro beniamina che sta portando avanti questa avventura all'interno della casa di Cinecittà. Soleil è stata messa in guardia dalla "falsità" delle altre donne presenti in casa e la reazione dell'ex volto di uomini e donne non si è fatta attendere.

L'avvertimento per Soleil Sorge: urlano fuori dalla casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Soleil ed altri concorrenti di questo GF Vip 6 si trovavano in giardino, quando ad un certo punto hanno avuto modo di ascoltare delle urla provenienti dall'esterno, indirizzate proprio all'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

"Soleil, sono tutte false", urlavano fuori dalla casa più spiata d'Italia e, in questo modo, provavano a mettere in guardia la ragazza dai comportamenti ambigui delle altre donne che con lei condividendo questa esperienza.

Del resto, è un dato di fatto che, a distanza di un mese e mezzo dall'inizio di questa avventura, Soleil sia una delle poche concorrenti di questa sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini che non ha stretto dei rapporti "stabili" con gli altri concorrenti.

La replica di Soleil Sorge e la frecciatina alle donne del GF Vip 6

L'ex volto di Uomini e donne, al contrario, è stata quasi sempre al centro di accese discussioni in primis con le altre donne della casa tra cui Ainett Stephens, Raffaella Fico e Sophie Codegoni.

Tuttavia, nel momento in cui Soleil ha avuto modo di ascoltare l'avvertimento che le è stato dato dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip 6, ha subito colto la palla al balzo per lanciare l'ennesima frecciatina alle concorrenti che si trovavano lì in quel momento e avevano avuto modo di sentire tutto.

"Grazie, lo so", ha replicato Soleil quando le hanno fatto notare da fuori che le donne della casa sarebbero tutte false.

Soleil al televoto per la puntata del GF Vip del 25 ottobre

Insomma anche questa volta, Soleil non le ha mandate a dire e forse è proprio questa sua qualità a piacere al pubblico da casa che segue e si appassiona alle vicende dei protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Lunedì 25 ottobre andrà in onda una nuova puntata serale su Canale 5 e, al televoto di questa settimana per stabilire il preferito, vi è anche la giovane Soleil, che dovrà vedersela contro Carmen Russo e Ainett Stephens.

Al termine della diretta di lunedì, però, non ci sarà nessuna eliminazione definitiva dalla casa di Cinecittà.