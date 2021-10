Grandi colpi di scena nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ieri sera, 23 ottobre, nel corso del nuovo appuntamento in onda in diretta televisiva sulla rete ammiraglia, c'è stato spazio per un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sullo stop di Mietta, che non ha preso parte allo show dopo aver contratto il Covid-19. A seguire, poi, c'è stata la prima eliminazione ufficiale dalla gara e tra i candidati a rischio è finito anche l'ex di Belen, Andrea Iannone.

Mietta costretta a fermarsi alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, la seconda puntata di Ballando con le stelle 2021 del 23 ottobre, si è aperta con l'annuncio dello stop di Mietta.

La conduttrice Milly Carlucci ha svelato al pubblico che, poche ore prima dell'inizio della diretta, la cantante ha scoperto di essere positiva al Covid e quindi ha dovuto rinunciare allo show, fermandosi in albergo.

Milly Carlucci, però, per il momento non si è sentita di eliminare definitivamente Mietta dalla gara di ballo.

La decisione finale verrà presa nel corso della prossima puntata dello show di Rai 1, capendo come si evolverà la situazione medica della cantante e quindi se potrà tornare in gara oppure no.

Arisa e Morgan dominano la classifica di Ballando 2021

Successivamente c'è stato spazio per la gara ufficiale delle coppie di ballerini di questa sedicesima edizione di Ballando con le stelle: una differenza della scorsa settimana, questa volta c'è stata anche la prima eliminazione definitiva dallo show di Rai 1.

Le prime tre posizioni della classifica di questa settimana sono state occupate rispettivamente da: Arisa, seguita da Morgan e poi al terzo posto Bianca Gascoigne.

Tra gli ultimi della classifica di Ballando con le stelle del 23 ottobre, invece, Andrea Iannone e Valerio Rossi Albertini.

Ecco chi è stato eliminato da Ballando con le stelle del 23 ottobre 2021

Sono stati proprio loro a tornare in pista per lo spareggio finale che avrebbe permesso al pubblico da casa di decidere il nome del concorrente eliminato di questa seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci.

Ad avere la peggio, alla fine, è stato il fisico Valerio Rossi Albertini che è stato definitivamente eliminato dal programma del sabato sera di Rai 1.

Andrea Iannone, si è salvato e proseguirà il suo percorso nelle puntate di Ballando con le stelle.

Intanto lo show di Milly Carlucci continua a dominare la scena social: anche per questa seconda puntata, l'hashtag del programma ha raggiunto le prime posizioni della classifica dei trend topic della serata su Twitter.