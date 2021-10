Lulù sembra non volersi rassegnare al no di Manuel. Dopo aver raccontato un increscioso episodio del suo passato, la concorrente del GF Vip si aspettava che Bortuzzo decidesse di dare un'altra possibilità al loro rapporto, ma così non è stato. Nel ricercare l'ennesimo contatto fisico col nuotatore, la principessina etiope si è sentita nuovamente rifiutata con dure parole che l'hanno fatta entrare in crisi. Gli spettatori del reality sono divisi su questa storia: c'è chi difende Lucrezia e la sua voglia di coccole, e chi supporta il 22enne nel respingere la giovane per evitarle ulteriori illusioni.

La risposta gelida di Manuel al GF Vip

La clip che è stata mandata in onda nel corso della puntata del GF Vip del 18 ottobre, a Lulù aveva dato una speranza circa il suo futuro con Manuel. La principessina pensava che venendo a conoscenza del suo doloroso passato, lo sportivo si ricredesse e scegliesse di riavvicinarsi a lei dopo una decina di giorni di gelo.

Per sua stessa ammissione, dunque, Lucrezia ha creduto in un ritorno di fiamma con Bortuzzo dopo aver reso pubblico il ricatto che ha subito quando aveva 15 anni da parte di una persona che era in possesso di suoi scatti un po' osé.

Il nuotatore, però, non si è lasciato coinvolgere da questo racconto, anzi ha mostrato un atteggiamento distaccato e poco empatico, tant'è che molti spettatori si sono esposti per criticarlo.

Anche Hailé Selassié si aspettava da parte del compagno di reality un abbraccio o una carezza dopo quello che ha rivelato, ma lui ha preferito restare sulle sue e non alimentare ulteriori illusioni nella giovane che è ancora palesemente invaghita di lui.

Il distacco nella casa del GF Vip

Il pomeriggio successivo all'ultima puntata del GF Vip che è andata in onda, Lulù ha cercato un nuovo contatto fisico con Manuel, scatenando la sua stizzita reazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre Bortuzzo era in cucina con Aldo per mangiare un po' di gelato, la principessina gli si è affiancata ed ha cominciato ad accarezzarlo dietro alla testa.

Dopo qualche secondo, il concorrente ha tuonato: "Ma perché devi toccarmi il collo?".

Non è la prima volta che il 22enne respinge le coccole di Lucrezia, che sembra non aver bene inteso che non sono una priorità del giovane, anzi gli dà parecchio fastidio quando qualcuno lo tocca senza che lui voglia.

"E cosa ti devo toccare?", ha ribattuto forse un po' ingenuamente Hailé Selassié prima che Manuel la gelasse con una risposta sicuramente non elegante ma frutto di un disagio evidente.

Lulù c'è rimasta male per l'ennesimo rifiuto del ragazzo che le piace, tant'è che poco dopo ha pianto davanti a Gianmaria che provava a ricordarle di pensare a sé stessa, a migliorarsi e a vivere nella casa con serenità e soprattutto senza legarsi a qualcuno che non la ricambia.

I pareri del pubblico del GF Vip

Nell'assistere all'ennesima no di Manuel a Lulù, gli spettatori del GF Vip si sono divisi: da una parte c'è chi supporta la principessina etiope dicendo che è solo alla ricerca di coccole, dall'altra chi giustificata le "rispostacce" di Bortuzzo dicendo che non ne può più dell'insistenza della giovane che ha rifiutato ripetutamente.

"Lui ha davvero detto quella cosa o sono matta?", ha chiesto un'utente di Twitter palesemente contrariata dal comportamento poco galante che il 22enne ha da un po' di tempo a questa parte nei confronti di Hailé Selassié.

"Dopo la clip di ieri, Lulù è caduta di nuovo nel tunnel di Manuel. Dice che le manca, che vorrebbe averlo vicino e che le dispiace averlo perso. Si aspettava un riavvicinamento", ha commentato un'altra fan raccogliendo parecchi consensi.

Chi si sta schierando con lo sportivo, invece, sostiene: "Lui è freddo perché ha il terrore che con un minimo gesto carino, lei possa percepirlo come qualcosa per ricominciare. Non penso sia una situazione facile".