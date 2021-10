Katia Ricciarelli è finita al centro di un polverone mediatico. Nel pomeriggio di martedì 26 ottobre, alcuni telespettatori del GFVip hanno accusato la cantante lirica di avere pronunciato la n-word (termine utilizzato per indicare la parola neg...). Rivedendo alcuni frame, però, la realtà sarebbe completamente diversa.

L'episodio incriminato

Nel pomeriggio di martedì 26 ottobre, Katia Ricciarelli si trovava a parlare con Soleil Sorge. Le due concorrenti del GFVip sono finite a commentare l'atteggiamento di Ainett Stephens. Stando ad alcuni telespettatori della diretta h24, la concorrente avrebbe pronunciato la n-word in riferimento ad Ainett Stephens.

Su Twitter, un utente ha chiosato: "Cosa ha detto Katia? La signora neg..." Un altro utente invece, ha sostenuto che se Katia ha pronunciato davvero l'epiteto non verrà "graziata" come nel caso di Soleil Sorge. Secondo altri invece, la diretta interessata avrebbe eliminato la lettera "r" volutamente per non incorrere in provvedimenti disciplinari da parte degli autori del Reality Show.

La verità svelata dai frame

Nonostante la maggior parte degli utenti abbia accusato la concorrente di avere pronunciato una parola razzista, la verità risulta un'altra. Riguardando i frame sulla chiacchierata tra Soleil e Katia, quest'ultima non ha affatto pronunciato la n-word. Ricciarelli ha detto la parola "nega" nel senso di negare.

Parlando di Ainett, la cantante lirica ha chiosato: "Che dice la signora là...nega?" Dal discorso, è come se la cantante lirica abbia accusato la concorrente venezuelana di negare l'evidenza.

Prima di iniziare il Grande Fratello Vip, il conduttore aveva spiegato che quest'anno il "politicamente corretto" veniva applicato meno all'interno del programma.

Il motivo? Lo scorso anno numerosi concorrenti erano stati eliminati per avere pronunciato parole "vietate". L'unica cosa su cui il reality show non passa sopra sono le bestemmie e l'atteggiamento offensivo verso il prossimo.

Katia Ricciarelli criticata da Tommaso Zorzi

Nel frattempo, Katia Ricciarelli è stata duramente criticata da un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del reality show, intervenuto a GFVip Party, ha confidato di non sopportare il modo in cui si pone la cantante lirica. Senza peli sulla lingua, il 26enne ha chiosato: "Mamma mia, è insopportabile". A detta del rampollo milanese, la 75enne mostrerebbe di sentirsi superiore rispetto ai suoi compagni d'avventura: "Si sente sempre sul piedistallo". Per Zorzi, l'attuale concorrente del reality show avrebbe anche un atteggiamento aggressivo nei confronti di tutti coloro che la contraddicono.