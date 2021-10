Al GFVip Party, ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi ci sono stati Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. Quest'ultimo nel vedere la lite tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli ha sparato a zero sull'ex moglie di Pippo Baudo. A detta di Zorzi, la cantante lirica si sentirebbe sempre un gradino più in alto dei suoi compagni d'avventura.

La stoccata dell'ex gieffino

Tommaso Zorzi sembra non nutrire una certa simpatia nei confronti di Katia Ricciarelli. Il rampollo milanese, intervenuto a GFVip Party, ha aperto ironizzando sulle sopracciglia della cantante lirica: "Chi è che fa le sopracciglia a Katia?" Il diretto interessato ha fatto notare che le ciglia di Giulia Salemi nella casa di Cinecittà erano migliori anche se non erano perfette.

Poco dopo, Zorzi ha sostenuto che Ricciarelli sia una persona insopportabile: "Si sente sto c..." Nonostante Stanzani lo abbia invitato ad utilizzare dei termini meno volgari, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rincarato la dose: "No amore. Va bene tutto, ma ha sempre questo atteggiamento da io sono io e voi non siete un c..." Nel commentare lo scontro iniziale tra Ricciarelli e Jo Squillo, il rampollo milanese ha chiosato: "Katia è aggressiva nei confronti di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo".

Il confronto con Patrizia De Blanck

Come un fiume in piena, Tommaso Zorzi ha sostenuto che a differenza della soprano, Giucas Casella è molto più umile. A detta del 25enne, l'illusionista è un "patatone".

Per Zorzi, Ricciarelli dovrebbe avere un approccio diverso all'interno del Reality Show. A tal proposito, il diretto interessato si è lasciato andare ad un confronto con Patrizia De Blanck. Secondo l'ex gieffino, la Contessa è molto più autoironica dell'ex moglie di Pippo Baudo. Mentre Katia sarebbe una persona algida, Patrizia sapeva anche far ridere i suoi coinquilini con le frasi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I presunti motivi dell'astio di Tommaso

Il giudizio di Zorzi su Katia non nasce dal nulla. Poco dopo l'ingresso della cantante lirica nella casa di Cinecittà, il 25enne aveva commentato in negativo alcune gaffe della concorrente. Nel dettaglio, Ricciarelli in diverse occasioni aveva chiamato Alex Belli per il suo look stravagante "fr..." A detta del giovane, la 75enne aveva avuto una caduta di stile.

Al contrario, il rampollo milanese aveva elogiato Manuel Bortuzzo: "Un ragazzo che per una volta sta dando alla televisione un esempio edificante".

Dopo avere augurato al 22enne di Treviso di avere un percorso lungo al GFVip, Tommaso aveva riferito di non conoscere di persona Bortuzzo. Tuttavia, si era sentito in dovere di spendere delle parole d'affetto per lui: "Una persona molto carina".