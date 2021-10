Aldo Montano, prima di entrare nella casa del GFVip, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche delle sue relazioni precedenti. In merito alla storia con Antonella Mosetti, il campione olimpico ha spiegato che la fiamma si è spenta quando l'idea di formare una famiglia non si è concretizzata. In un'intervista al settimanale Chi, la showgirl ha confidato per la prima volta di avere perso due bambini dello sportivo.

Le parole di Aldo

Il concorrente del GFVip al Corriere della Sera ha parlato delle sue precedenti love story con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti.

In merito a quest'ultima, lo sportivo ha affermato di non avere costruito qualcosa di importante: "Insieme sette anni, ma l'idea di famiglia non si formava". Per questo motivo Aldo ha sostenuto che la relazione si è sgretolata.

La versione della showgirl

In un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la showgirl ha fornito la sua versione dei fatti. Mosetti ha ammesso di esserci rimasta male per le dichiarazioni rilasciate dal suo ex: "Siamo stati assieme sette anni, la maggior parte sotto lo stesso tetto". A detta della 46enne, non è mai bello rinnegare il passato. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha sostenuto di avere interrotto lei la relazione con Montano, poiché sua figlia Asia era più importante di ogni altra cosa.

In merito al capitolo "famiglia", Antonella ha affermato: "Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso". A tale proposito, la showgirl ha rivelato un triste retroscena: "Abbiamo perso due bambini". L'ex compagna di Aldo Montano ha fatto sapere che l'interruzione di gravidanza del primo bambino è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La seconda invece è arrivata dopo un viaggio alle Seychelles: "Non volevo andarci, ma per renderlo felice andai lo stesso". Una volta tornata a Roma, la showgirl venne operata d'urgenza ma per il bambino non c'era più niente da fare: "Un colpo al cuore".

Mosetti tornerebbe al GFVip

Archiviato il capitolo "Montano", la showgirl ha confidato che le piacerebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Mosetti ha spiegato che quando ha partecipato era troppo concentrata sul percorso della figlia Asia e pensava al fidanzato dell'epoca. Dunque, oggi vorrebbe mettersi nuovamente in gioco all'interno del Reality Show di Canale 5. Per quanto riguarda un parere personale sugli attuali concorrenti del GFVip 6, la diretta interessata ha elogiato il suo ex Aldo e le Principesse Selassié. Al contrario, Mosetti non nutre una particolare simpatia per Amedeo Goria e Manila Nazzaro: quest'ultima la vede un po' costruita.

Su Soleil Sorge invece, la 46enne ha sparato a zero: "Dovrebbe essere più umile".