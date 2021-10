Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La TV Soap, al momento, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, alle ore 16:50. La travagliata storia d'amore tra Serkan ed Eda non smette di sorprendere i telespettatori. Le vicende dei personaggi si evolveranno in un modo inaspettato fino a modificare i legami all'interno dello sceneggiato.

Anche l'episodio di lunedì 18 ottobre non sarà da meno, perché presenterà delle importanti novità. Nel dettaglio, Eda lavorerà ad un progetto importante, ma Selin e Deniz riusciranno ad arrecarle un grave danno.

I due, infatti, cancelleranno il file salvato sul computer. La giovane avrà bisogno di aiuto per scrivere nuovamente la presentazione e, per fortuna, Serkan si farà avanti. Intanto, Deniz proverà dei sentimenti sempre più intensi per Yildiz, ma non farà altro che rimandare il momento della confessione.

Trama del 18 ottobre di Love is in the air: Eda realizzerà un progetto importante

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che nella puntata di lunedì 18 ottobre, Eda si impegnerà al massimo per portare a termine un lavoro per l'Art Life. A fine giornata, dopo la conclusione del progetto, salverà il file sul suo computer e lascerà l'ufficio. Purtroppo, le cose si metteranno molto male per la giovane perché Selin e Deniz uniranno le forze.

I due avranno come obiettivo quello di sabotarla e di mandare a monte l'intero lavoro svolto.

In questo modo, cercheranno di evitare che Eda e Serkan trascorrano del tempo insieme al di fuori dell'orario di lavoro.

Anticipazioni di Love is in the air di lunedì 18 ottobre: Selin e Dezin saboteranno il lavoro di Eda

Gli spoiler di Love is in the air svelano che Selin e Deniz con un pizzico di furbizia e una buona dose di cattiveria, si introdurranno nell'ufficio di Eda e si impadroniranno del suo pc.

In pochi minuti, riusciranno a cancellare il progetto realizzato dalla ragazza e a renderlo irrecuperabile.

Ovviamente Eda rimarrà sconvolta dall'accaduto. Nonostante il poco tempo rimastole, deciderà di rimettersi al lavoro per provare a scrivere una nuova presentazione. Inaspettatamente, Serkan le offrirà il suo sostegno e tornerà in città per aiutarla.

Deniz aiuterà Yildiz a far ingelosire Serkan

Le anticipazioni pongono l'accento sulla felicità di Eda. La ragazza, infatti, si convincerà del fatto che a breve Serkan sarà in grado di recuperare la memoria. Le cose staranno davvero così?

Intanto, Yildiz continuerà nel suo intento di far ingelosire Serkan. Per ottenere una reazione, sfrutterà di nuovo Deniz, ma non si renderà minimamente conto dei sentimenti che quest'ultimo prova per lei. Il ragazzo, infatti, nonostante tutto, è ancora profondamente innamorato. Per il momento, preferirà non darlo a vedere perché riterrà più opportuno procedere senza fretta.