Lunedì 11 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la nona puntata del GFVip. Amedeo Goria ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Vera Miales che ha smentito la sua gravidanza. Al termine della diretta del Reality Show, Soleil Sorge ha spezzato una lancia a favore della donna, ma ha attaccato Aldo Montano. A detta dell'influencer, lo sportivo sarebbe una persona maleducata.

L'accaduto

La scorsa settimana, si è parlato di una presunta gravidanza di Vera Miales, compagna di Amedeo Goria. Nella casa del GFVip, il giornalista sportivo ha messo in dubbio la veridicità della notizia.

Parlando con Aldo Montano e Alex Belli, i tre "vipponi" hanno fatto alcuni calcoli sui tempi. In particolare, il campione olimpico ha sostenuto che Vera potrebbe avere avuto altri uomini.

Soleil, invece, ha cercato di capire la situazione. In occasione della nona puntata del reality show, Vera ha fornito la sua versione dei fatti, smentendo la gravidanza e chiedendo al suo uomo di difenderla dagli attacchi dei suoi coinquilini. Infine, la compagna di Amedeo si è detta delusa per i giudizi espressi da Aldo, Alex e Soleil sul suo conto.

La stoccata di Sorge

Al termine della puntata del GFVip, i "vipponi" hanno commentato le dinamiche della diretta. Soleil Sorge, parlando con Amedeo Goria, ha fornito la sua opinione su quanto accaduto con Vera.

Scendendo nel dettaglio, la 27enne italo-americana ha spezzato una lancia a favore di Miales: "Ho guardato il lato umano di Vera". Successivamente, Soleil si è detta spiazzata per i giudizi espressi dai suoi coinquilini. In particolare, Sorge ha speso una critica verso il campione olimpico: "Tutti a dire che Aldo è bravo".

Secondo la 27enne, le cose non starebbero affatto così: se lei dice la verità in faccia passa per una persona cattiva, mentre se lo fa Montano tutti a battere le mani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per Soleil, lo sportivo spesso avrebbe degli atteggiamenti fuori luogo. Inoltre, la gieffina ha chiosato: "Lui è maleducato, dice parolacce, si comporta in dei modi...". Sorge ha portato l'esempio di quanto Aldo fa la sauna e poi si fa il bagno mentre è tutto sudato. A detta di Soleil, non ci sono dubbi: "E' goliardico in modo immaturo".

Infine, la diretta interessata ha sostenuto che Montano non sia tutto questo granché di persona come è stato dipinto prima di varcare la porta della casa più spiata d'Italia.

Dopo avere ascoltato la versione della "vippona", l'ex marito di Maria Terea Ruta si è sentito in dovere di spezzare una lancia a favore del compagno d'avventura. Al contrario, Manila Nazzaro ha riferito che Vera Miales era solamente alla ricerca della visibilità con al storia della presunta gravidanza.