Durante l'11^ puntata del GFVip è andato in onda uno scontro tra titani: Katia Ricciarelli ha perso la pazienza con Carmen Russo per via di una nomination palese. La soprano ha invitato la coinquilina a non inventare scuse per mandarla al televoto. In replica, la ballerina ha sostenuto di non avere mai parlato alle spalle della 75enne.

Carmen nomina Katia

Durante la diretta del Reality Show, le donne sono state nuovamente chiamate in causa per fare delle nomination palesi. Mentre si trovava al tavolo, Carmen Russo ha deciso di fare il nome di Katia Ricciarelli.

A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto alla "vippona" come mai avesse fatto il nome di una persona a lei molto vicina.

La ballerina senza troppi peli sulla lingua ha spiegato che in settimana Ricciarelli ci sarebbe rimasta male per avere perso una partita di biliardo contro di lei. Dunque, da quel momento avrebbe cominciato a parlarle meno. Di fronte alla spiegazione di Carmen, la soprano ha sbottato: "Sei una signora di 60 anni e queste scuse non puoi dirle". A detta della cantante lirica, dietro alla nomination di Russo ci sarebbe un'altra motivazione: in settimana Carmen avrebbe sparlato alle sue spalle con Jo Squillo.

La replica di Russo

La lite tra le due donne è stata contenuta a fatica dal conduttore del Grande Fratello Vip.

Lo stesso Signorini ha cercato di sedare gli animi, ma invano. Nel botta e risposta, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha sostenuto di non avere mai parlato male alle spalle della coinquilina: "Katia sei una persona adulta, non ti puoi permettere di dire che sono pettegola". Nonostante la versione di Carmen, Ricciarelli ha continuato a portare avanti la sua tesi.

Come riferito dalla 75enne, Russo vicino al biliardo avrebbe cominciato a parlare a bassa voce di lei con Jo Squillo. Per l'ex moglie di Pippo Baudo, se Carmen non aveva nulla da nascondere avrebbe parlato con un tono di voce più alto. A sostenere la versione della cantante lirica ci hanno pensato anche le opinioniste Bruganelli-Volpe: entrambe hanno dichiarato dallo studio di avere visto i video che incriminano la ballerina.

I consigli degli altri 'vipponi'

Al termine della diretta, il duo Ricciarelli-Russo ha continuato a litigare animatamente. Soleil ha cercato di sedare gli animi, spiegando alla 75enne di avere travisato la situazione. Inoltre, Sorge ha invitato le due donne ad avere un chiarimento visto che in questo mese di convivenza "forzata" si sono sempre mostrate complici. Alex Belli - intervenuto - ha consigliato a Ricciarelli di confrontarsi con Russo.

Infine, altri "vipponi" hanno cercato di trovare una mediazione tra le due concorrenti. La stessa Carmen Russo è stata invitata ad avere un chiarimento con Katia Ricciarelli.