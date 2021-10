Katia Ricciarelli ha perso di nuovo la pazienza con i suoi compagni d'avventura del GFVip. La diretta interessata, essendo una persona che si alza presto la mattina, ha trovato per l'ennesima volta il lavandino inutilizzabile a causa di alcuni pezzi di cibo lasciati la sera prima. La 75enne ha sostenuto di essere una persona predisposta alle facendo domestiche, ma esige lo stesso atteggiamento da parte degli altri "vipponi".

Lo sfogo della cantante

La cantante lirica, di solito è la prima tra i "vipponi" ad alzarsi e fare colazione. Nella giornata di venerdì 29 ottobre, Katia Ricciarelli è andata nuovamente su tutte le furie.

La diretta interessata ha trovato il lavandino della cucina inutilizzabile. Il motivo? Alcuni pezzi di tonno impedivano all'acqua di andare via regolarmente. A quel punto la 75enne si è sfogata con Miriana Trevisan. Quest'ultima è stata una delle seconde concorrenti ad alzarsi.

Secondo Miriana, Katia non dovrebbe preoccuparsi più di tanto in quanto il lavandino spesso presenta problemi di scarico. Nonostante la showgirl abbia cercato di sedare gli animi, Katia ha chiosato stizzita: "Sono qui per fare i piatti?".

L'ex moglie di Pippo Baudo ha precisato di non avere alcun problema nel fare le faccende domestiche. Al tempo stesso, però, esige che anche i suoi compagni d'avventura mantengano la casa in ordine.

Il 'giallo' del tonno

In seguito alla breve chiacchierata con Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli è corsa a svegliare Jessica Selassié. L'intento della cantante era quello di capire chi fossero stati i "vipponi" a lasciare il tonno nel lavandino. La 25enne, anziché glissare, ha raccontato la sua verità, incolpando Miriana e Nicola Pisu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A detta della Principessa, i due "vipponi" si sarebbero protratti in cucina fino a tarda notte. Al momento si tratta solo di una supposizione da parte della gieffina, ma non mancherà un confronto tra i concorrenti del GFVip. Ricciarelli infatti, è orientata a risolvere il "giallo".

Katia ha chiamato Jessica perché il giorno prima le due coinquiline si erano sfogate sullo stesso identico argomento.

In particolare, la 75enne si era detta infastidita per l'atteggiamento dei suoi coinquilini: "Trovo sia una cosa vergognosa". Per Ricciarelli come per Jessica, la casa andrebbe mantenuta in ordine visto che devono conviverci molte persone. Ma non è tutto, la soprano si era lamentata anche degli schiamazzi notturni. A detta di Katia, alcuni "vipponi" spesso farebbero notte fonda a suonare il pianoforte. Per la 75enne questo atteggiamento è una mancanza di rispetto a coloro che cercano di riposare. Sulla base di quanto dichiarato, la stessa Ricciarelli si è augurata che lo strumento musicale venga portato via dal Reality Show.