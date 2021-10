Tra le prime concorrenti ad alzarsi presto, ci sono state Katia Ricciarelli e Jessica Selassié. Nella mattinata di mercoledì 27 ottobre, le due "vippone" hanno commentato l'atteggiamento di alcuni coinquilini al GFVip. A detta della cantante lirica, alcuni sarebbero maleducati e non avrebbero alcun rispetto verso il prossimo.

Lo sfogo di Ricciarelli

Mentre faceva colazione, Katia Ricciarelli si è sfogata con Jessica Selassié. Nel dettaglio, la 75enne ha spiegato di essere stanca di lavare i piatti degli altri solamente perché è mattiniera. Katia ha riferito che è inaccettabile l'atteggiamento di alcuni compagni d'avventura: "Trovo sia una cosa vergognosa".

A detta della cantante lirica un modo per evitare certi atteggiamenti c'è: non lavare più piatti e bicchieri utilizzati dagli altri.

Senza peli sulla lingua, Katia ha sostenuto come alcuni concorrenti del GFVip siano maleducati. Per la 75enne, non si può arrivare al Reality Show con l'idea di cantare, ballare, fare tardi la sera e poi non lavarsi neanche una tazza del caffè. A tale proposito la diretta interessata ha fatto sapere che non toccherà più nulla che non è stato utilizzato da lei. Infine, Katia Ricciarelli è apparsa infastidita anche per la presenza del pianoforte all'interno della casa: "Non vedo l'ora che lo portino via". La diretta interessata ha spiegato che ci sono alcuni coinquilini che suonano fino a notte fonda non lasciando riposare gli altri.

Il commento di Jessica

A fare eco alle dichiarazioni della cantante, ci ha pensato Jessica. La 25enne ha spiegato che spesso all'interno della casa si pone il problema delle faccende domestiche. Secondo la Principessa d'Etiopia, non è giusto che alcuni "vipponi" sporchino la casa e poi non si assumano le proprie responsabilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, la ragazza ha fatto presente che anche quando erano a pranzo il giorno prima, Davide ha fatto notare che ognuno toglieva dalla tavola il proprio bicchiere ma non il piatto. Secondo Jessica, è un atteggiamento sbagliato e poco rispetto verso il prossimo. Nonostante Davide l'abbia fatto notare a Manila, quest'ultima lo ha intimato di lasciare correre perché tanto tutti agiscono in quel modo.

Nei giorni scorsi, Soleil Sorge aveva discusso con la sorella di Jessica Selassié per avere lasciato la pentola delle crepes da lavorare dopo uno spuntino notturno. Al contrario, Clarissa Selassié si era scagliata contro Gianmaria Antinolfi per i vari gruppi di pulizia: la 19enne aveva chiesto un aiuto per lavare i piatti, ma sembra che non sia stata ascoltata da nessuno. Lo stesso Gianmaria era apparso infastidito dalla proposta della coinquilina.