All'interno della casa del GFVip si sta abbattendo un nuovo terremoto. Nella serata di mercoledì 20 ottobre, Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno avuto una discussione piuttosto accesa. A detta della soprano, l'attore starebbe recitando un ruolo all'interno del Reality Show. L'ex protagonista di Centovetrine invece, ha chiesto di essere eliminato se un concorrente non è libero di scherzare.

Scintille nella casa del GFVip

La discussione tra Alex e Katia è nata dal nulla. Nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre, Belli ha chiesto a Davide Silvestri e Soleil Sorge di comporre un brano ironico sulle dinamiche del GFVip.

A quel punto il duo ha scelto di rivisitare in chiave comica uno dei brani di Lucio Battisti. Nel dettaglio, Sorge e Silvestri hanno parlato delle eliminazioni avvenute al reality show e dei vari scontri nati nella casa di Cinecittà.

Al termine della perfomance, Katia Ricciarelli ha avuto qualcosa da ridire. Prima la soprano ha sostenuto che i "vipponi" non sapevano cantare. Poi, si è sfogata con Alex per alcuni termini inseriti nel testo. In particolare, la 75enne ha invitato i tre coinquilini a portare rispetto verso gli altri compagni d'avventura.

Belli furioso

Di fronte al rimprovero di Katia Ricciarelli, l'attore ha sostenuto di non c'entrare nulla con il testo scritto da Soleil e Davide.

Poi, Belli ha chiesto alla coinquilina di non prendere ogni cosa sul serio ma di ridere un po' di più. Stanco di sentire la 75enne lamentarsi, Belli ha perso la pazienza con Ricciarelli: "È una roba ingiusta. Mandatemi fuori perché non ce la faccio più". A detta del gieffino, all'interno del GFVip ogni concorrente dovrebbe essere libero di esprimersi come meglio crede senza essere puntualmente ripreso da qualcuno.

Infine, il diretto interessato ha cominciato ad alzare la voce con la coinquilina. Atteggiamento che ha infastidito l'ex moglie di Pippo Baudo: "Finalmente è venuto fuori il vero Alex".

Katia solleva dubbi sul coinquilino

Durante la lite, Katia ha invitato Alex ad abbassare i toni e soprattutto il tono di voce, perchè se una persona urla, lei non può fare a meno di urlare ancora di più.

Secondo Ricciarelli, Belli all'interno del Grande Fratello Vip starebbe recitando un copione. Per questo motivo la soprano ha invitato il "vippone" ad essere più sincero e meno attore. In seguito all'ennesimo litigio avvenuto all'interno della casa più spiata d'Italia, i "vipponi" si sono schierati chi dalla parte dell'attore e chi con la cantante lirica. In occasione dei primi giorni di convivenza "forzata" Katia e Alex avevano già avuto una discussione - poi rientrata - scaturita da un gioco proposto dagli autori del reality show.