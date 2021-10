Nicola Pisu è finito al centro di una polemica mediatica. Il 32enne, la scorsa notte, ha deciso di dormire a terra al GFVip. Il motivo? Per farsi perdonare da Miriana Trevisan. Il gesto, anziché "intenerire" la showgirl, l'ha irritata. La 48enne ha sostenuto che un gesto simile non andava fatto e ha chiesto al coinquilino di ascoltarla quando chiede di stare sola.

Il gesto di Nicola

Nella giornata di martedì 26 ottobre, Miriana Trevisan ha avuto un crollo emotivo. La diretta interessata si è sfogata con Alex Belli a causa della situazione che si è venuta a creare con Nicola.

Una volta trovato il conforto del coinquilino, la showgirl ha rimproverato Pisu per non essersi accorto del suo malumore. A quel punto, il figlio di Patrizia Mirigliani si è reso protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere.

Nicola, per farsi perdonare della mancanza nei confronti di Miriana, ha deciso di dormire per terra accanto al suo letto. Inoltre, il ragazzo per tutta la notte ha tenuto la mano della "vippona".

Trevisan su tutte le furie

Miriana Trevisan, spiazzata per il gesto di Nicola Pisu, è apparsa piuttosto irritata: in varie occasioni ha chiesto al coinquilino di tornare al suo letto, ma invano, e il giorno dopo ha deciso di affrontare l'argomento con il 32enne. Secondo Miriana, l'azione di Pisu è stata poco educativa: "Non è dignitoso".

Inoltre, la 48enne ha sostenuto che nel vedere Nicola rannicchiato per terra le dava fastidio per lui. Trevisan ha ribadito che la decisione di Nicola non ha avuto alcun impatto positivo sulla loro situazione, anzi ha peggiorato le cose.

Poco prima, Trevisan si era confidata con Manila Nazzaro e Carmen Russo sostenendo che il ragazzo stia diventando troppo "dipendente" da lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manila, spiazzata, ha chiesto se Nicola avesse realmente dormito tutta la notte per terra. Carmen, invece, ha fatto presente che Pisu è un uomo innamorato e quindi, in quel gesto, non ci ha visto alcuna auto-punizione ma solamente una cosa romantica. Una volta ascoltate le sue coinquiline, Miriana è sbottata: "Se ti dico ho bisogno di dormire, ho sonno, mi devi lasciare stare".

La reazione del web

Il gesto di Nicola Pisu al GFVip sta spaccando anche l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi la pensa come Carmen Russo e si è scagliato contro Miriana Trevisan. Dall'altro c'è chi ha criticato il 32enne per essersi umiliato davanti alla showgirl: "Ma perché si deve ridurre così lui?" Un altro utente si è appellato affinché Pisu venga aiutato, magari da uno psicologo. Un altro utente ancora, invece, ha attaccato sia Miriana che Nicola: "Lui è ridicolo, ma lei fa pena".

Quanto accaduto al Reality Show potrebbe essere discusso nella 14^ puntata del Grande Fratello Vip.