Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a essere al centro del gossip. La loro relazione, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, prosegue ancora oggi a gonfie vele. Un amore che sincero e leale quello dei "Prelemi", tra i protagonisti indiscussi della passata edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. E, in queste ultime ore, è emerso anche un retroscena che potrebbe far ben sperare i fan, dato che si parla di una dolce sorpresa per la coppia.

È vero amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo dopo il GF Vip 6

Nel dettaglio, Giulia e Pierpaolo in questi mesi post esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip non hanno mai smesso di stare insieme.

I due hanno ammesso in più occasioni di aver capito di essere fatti per davvero l'uno per l'altro, smentendo così anche le parole degli hater che non credevano nel loro amore e scommettevano sul fatto che il loro amore sarebbe terminato pochi mesi dopo la fine del reality show Mediaset.

Pierpaolo, intervistato recentemente da Mara Venier, si è commosso parlando della sua relazione con Giulia, senza nascondere che a entrambi piacerebbe poter pensare di mettere su famiglia insieme e costruire qualcosa di bello.

Insomma tutto procede nel migliore dei modi per i Prelemi e intanto questa mattina, Riccardo Signoretti ha lanciato un clamoroso retroscena sulla coppia nata nella casa del GF Vip 5, che potrebbe far ben sperare i numerosissimi fan che li seguono e li supportano in rete e sui social.

Il retroscena su Giulia e Pierpaolo

"Nessuno avrebbe scommesso su questo amore. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l'annuncio più dolce: la famiglia si allarga", scrive il la rivista mettendo in copertina la foto dei Prelemi.

Un titolo che lascia ben poco spazio all'immaginazione, dato che dalle parole di Riccardo Signoretti sembrerebbe proprio che tra Giulia Salemi sia in dolce attesa di un bebè e che ben presto possa diventare mamma per la prima volta, allargando così la sua famiglia con Pierpaolo Pretelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, però, malgrado questo retroscena diffuso sui social da Riccardo Signoretti, i due diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia.

Pierpaolo ospite a La Vita in diretta su Rai 1

Sui social, infatti, sia Giulia che Pierpaolo non hanno fatto chiarezza su questa notizia legata all'arrivo di un presunto primo figlio.

Non si esclude, però, che Pierpaolo possa chiarire la situazione nel corso dell'ospitata del 26 ottobre pomeriggio a La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Pierpaolo, infatti, sarà tra gli ospiti della seconda parte del talk show per parlare della sua esperienza a Tale e Quale Show.