L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con grande successo nel pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni delle prossime puntate previste nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena, in primis per quanto riguarda il personaggio di Agnese. La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con le bugie di suo marito Giuseppe e questo per lei sarà un durissimo colpo da accettare e superare, dato che si sentirà profondamente tradita.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Giuseppe si ritroverà nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui Agnese si renderà conto che mancano dei soldi dal libretto dei risparmi di famiglia.

La donna, comincerà ad avere dei seri sospetti sul marito, anche se prima di accusarlo vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda e capire cosa sta accadendo realmente.

Effettivamente, Giuseppe sta attraversando un periodo decisamente non facile, dato che si ritroverà messo alle strette dai ricatti della sua amante Petra, la quale tornerà a farsi viva e chiederà delle ingenti somme di denaro, le quali sostiene che servano per il loro bambino.

Agnese smaschera il marito Giuseppe e rimarrà delusa

Ebbene, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, ben presto nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, tutta la verità verrà a galla e Giuseppe si ritroverà messo con le spalle al muro.

Tutte le bugie che ha accumulato nel corso di questi anni, verranno smascherate e da sua moglie, la quale scoprirà la verità su quanto è accaduto in Germania tra Giuseppe e la sua amante Petra.

Sia il tradimento che l'esistenza di questa figlia segreta di Giuseppe, finirà per stravolgere l'armonia di casa Amato. A farne le spese, in tutta questa situazione sarà in primis Agnese, la quale si ritroverà costretta ad affrontare questo duro colpo che le verrà inflitto da suo marito.

La donna, infatti, ha sempre creduto nella buona fede di Giuseppe che, da quando è rientrato a Milano dopo il soggiorno prolungato in Germania, non ha mai fatto un minimo accenno a questa donna con la quale ha avuto una relazione segreta e con la quale ha messo al mondo anche un bebè.

Agnese in crisi per le bugie del marito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Ecco perché Agnese vedrà crollare tutte le sue certezze e questa situazione non farà altro che acuire ancora di più la sua crisi personale.

In questa sesta serie de Il Paradiso delle signore, Agnese si ritroverà costretta a mettere in discussione la sua armonia familiare, che già da tempo era in crisi, complice l'avvicinamento della donna nei confronti di Armando.

I due coniugi riusciranno a superare l'ennesima crisi oppure questa volta si diranno addio definitivamente? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della sesta serie.