Le anticipazioni di Una vita vedono Antonito e Lolita protagonisti assoluti dei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5 prima del gran finale, previsto per questa estate. A tal proposito, niente ansia: Mediaset ha già acquistato i diritti per la messa in onda di un'altra soap spagnola davvero emozionante, Dos Vidas. Tornando alla 'nostra' Acacias, per i coniugi Palacios arriveranno tempi bui e difficili.

Una Vita, trame nuove puntate: Lolita scopre il tradimento di Antonito

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, ad Acacias arriverà la conturbante Natalia che si interesserà subito ad Antonito.

L'interesse sarà reciproco, dato che anche il giovane Palacios non sarà indifferente al suo fascino. Qualcuno immortalerà le loro effusioni in diversi scatti fotografici, che finiranno nelle mani di Lolita.

Casado sarà furiosa ma verrà tranquillizzata da Ramon, certo che si tratti di un equivoco. Così, però, non sarà. Lolita coglierà sul fatto Antonito e Natalia e non avrà pietà. Con la morte nel cuore, caccerà il marito fedifrago da casa, Nel frattempo, una drammatica notizia le cambierà per sempre la vita.

Lolita ha pochi giorni di vita

Continuando con le nuove anticipazioni di Una Vita - Acacias 38, Lolita verrà a conoscenza della verità sulle sue condizioni di salute, compromesse da diverse settimane.

Una grave e incurabile patologia l'ha colpita e le resta poco tempo. Antonito sarà disperato e implorerà il perdono della moglie.

I due avranno un intenso incontro, nel quale Lolita sarà indecisa se perdonare o meno il marito dopo quello che ha visto. Lolita lascerà una porta aperta, chiedendo ad Antonito del tempo per guarire la profonda ferita che gli ha inferto.

Antonito cerca una cura per Lolita, spoiler Una Vita

Dopo aver riflettuto a lungo, Lolita accetterà di perdonare il tradimento di Antonito, anche per il bene del piccolo Moncho. Il giovane Palacios, commosso, le giurerà amore eterno e le farà coraggio affinché non perda le speranze per guarire dalla sua patologia.

Deciso a salvare la moglie, Antonito programmerà un viaggio a Siviglia, venuto a sapere che nella città c'è un luminare che potrebbe avere la cura miracolosa per la moglie.

Lolita, però, gli farà promettere di non illudersi e di accettare la realtà.

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, il destino giocherà un brutto scherzo alla coppia. Sarà infatti Lolita ad assistere alla morte di Antonito, vittima dell'attentato ordito dalla perfida coppia formata da Genoveva e dal suo inquietante terzo marito Aurelio. Sarà così che la disperata Casado dovrà dare l'ultimo addio all'uomo che ha amato dal primo momento in cui l'ha incontrato.