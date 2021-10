Manuel Bortuzzo ha ricevuto una sorpresa dagli autori del Grande Fratello Vip. Il 22enne ha trovato nel confessionale un deambulatore che gli permetterà di rimanere in piedi senza l'ausilio della sedia a rotelle. Non è mancata la reazione di Lulù che, su Twitter, ha ricevuto critiche per la poca sensibilità dimostrata. La Principessa d'Etiopia ha spiegato, infatti, che non le piace avere accanto un "uomo nano".

Manuel riceve un deambulatore

La mattinata del 6 ottobre è stata particolarmente emozionante per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo, dopo essere entrato in confessionale con la sedie a rotelle, ha ricevuto dalla produzione un deambulatore.

Con l'aiuto di Alex e Aldo, il 22enne ha raggiunto la cucina e ha atteso il risveglio dei suoi coinquilini.

Il momento è stato immortalato su Twitter da alcuni telespettatori della diretta. Come era facile prevedere, nei confronti del nuotatore sono arrivati vari commenti positivi.

La frase infelice della Principessa Selassié

I "vipponi", man mano che hanno raggiunto la cucina, si sono complimentati con Manuel Bortuzzo.

Tuttavia, il momento è stato rovinato da una frase pronunciata da Lulù Selassié. La giovane, in presenza del 22enne, ha affermato: "Mi piace essere piccola in confronto a un uomo". Successivamente, la diretta interessata ha rincarato la dose: "L'uomo nano chi lo vuole".

Bortuzzo è rimasto impassibile, ma il suo volto non ha nascosto un certo imbarazzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Raffaella Fico, invece, ha rimproverato la coinquilina per la caduta di stile: "Ma no, non si dice". Alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip hanno criticato le affermazioni della sorella Selassié. Un utente ha invitato Manuel ad allontanarsi dalla coinquilina. Un altro utente, invece, ha sparato a zero sulla Principessa: "L'insensibilità di Lulù.

Ho vergogna io per lei".

Manila Nazzaro felice per Bortuzzo

Al contrario della reazione avuta da Lulù Selassié, Manila Nazzaro è apparsa spiazzata quando ha visto Manuel Bortuzzo con il deambulatore. L'ex Miss Italia prima ha fatto un giro intorno al coinquilino, poi gli ha dato un bacio sulla guancia commentando: "Sei un gran figo". Successivamente, Manila ha confidato di essere felice nel vedere il 22enne lontano - seppur per poco tempo - dalla sedia a rotelle. All'interno della casa più spiata d'Italia anche gli altri "vipponi" si sono mostrati felici nel vedere il loro compagno d'avventura sulle sue gambe.