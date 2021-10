I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 6 ottobre su Canale 5, l'attenzione dei fan social si è focalizzata in primis sul cavaliere Armando Incarnato, che si è presentato in studio con un nuovo taglio di capelli. La reazione del mondo social, però, non è stata delle migliori e qualcuno ha ipotizzato addirittura che quella di Armando possa essere una parrucca.

Il cavaliere Amando mostra un nuovo look a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando ha fatto il suo ingresso a Uomini e donne sfoggiando un nuovo look e un nuovo taglio di capelli, che non è passato affatto inosservato al pubblico social che segue il programma di Maria De Filippi.

Questa volta, infatti, il cavaliere napoletano del trono over ha scelto di puntare su una sorta di caschetto che ha scatenato l'ironia sui social.

"Ma i capelli di Armando? Vi prego sto schiattando", ha scritto una fan del programma di Maria De Filippi, nel momento in cui ha avuto modo di vedere la nuova acconciatura del cavaliere.

I dubbi dei fan di U&D sul taglio di capelli di Armando

"Ma perché Armando si è fatto quel caschetto?" ha chiesto ironicamente un'altra commentatrice social di Uomini e donne.

"Può essere la giornata più storta del mondo, ma dopo aver visto i capelli di Armando tutto andrà meglio", ha scritto ancora ironicamente un altro fan.

"E quando scopriremo che Armando in realtà è pelato e vive di parrucche come fece Ilary Blasi al Grande Fratello", ha scritto ancora un altro utente ipotizzando che il cavaliere possa far uso di parrucche.

In attesa di scoprire se, dopo il chiacchiericcio social, Armando Incarnato deciderà d'intervenire in prima persona per rispondere alle critiche sul suo nuovo look, l'appuntamento con Uomini e donne continuerà a riservare grandi colpi di scena anche nel corso delle prossime puntate.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne: Ida è stata lasciata da Marcello

Le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni, infatti, rivelano che c'è stato l'ennesimo duro colpo per la dama Ida Platano, che stava portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Marcello.

Complici le continue critiche da parte della dama, Marcello ha comunicato la sua scelta di mettere la parola fine a questa conoscenza e quindi di voltare pagina.

Di conseguenza Ida Platano si è ritrovata nuovamente single e pronta a cercare di nuovo il "grande amore" della sua vita.

Spazio anche alle nuove diatribe tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Lo scontro tra le due protagoniste di Uomini e donne è tornato a riaccendersi e l'opinionista ha rovesciato un secchio di acqua fredda contro la sua "nemica", riportando così in auge una scena che era già avvenuta nelle passata edizioni del programma.