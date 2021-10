Grandi emozioni nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha voluto fare un regalo al giovane Manuel Bortuzzo: un deambulatore che gli ha permesso di alzarsi in piedi e di poter camminare all'interno della casa. Una scena decisamente molto emozionante per gli spettatori da casa, ma anche per i concorrenti stessi. Tuttavia, in queste ore, ha destato grandi polemiche una frase decisamente fuori luogo pronunciata da Lulù che non è piaciuta affatto al pubblico social.

Manuel Bortuzzo si alza in piedi e 'cammina' nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip ha convocato Manuel Bortuzzo nel confessionale per una sorpresa. Il ragazzo, all'uscita è apparso in possesso di un deambulatore, che gli ha permesso di alzarsi in piedi e quindi di poter "camminare" all'interno della casa.

Una scena che ha commosso gli spettatori da casa e anche gli inquilini della casa più spiata d'Italia, che si sono subito stretti intorno a Manuel, felici e contenti di poterlo vedere in piedi.

"Sei proprio un gran figo", ha esclamato Manila Nazzaro nel momento in cui ha avuto modo di vedere Manuel per la prima volta in piedi.

Lulù fuori luogo quando vede Manuel Bortuzzo in piedi

Anche Lulù, che in questi giorni è apparsa sempre più vicina a Manuel, al punto da far pensare che tra i due possa esserci un flirt in corso, si è lasciata andare ad un commento che non è piaciuto tantissimo ai fan social del Grande Fratello Vip.

Nel momento in cui ha assistito alla scena in cui Manuel poteva alzarsi sui suoi piedi e camminare (seppur con l'aiuto del deambulatore), la giovane principessina si è lasciata andare ad una frase decisamente sgradevole e di cattivo gusto, che non è passata inosservata sul web e sui social.

"Mi piace essere piccola in confronto a un uomo. L'uomo nano chi lo vuole", ha esclamato la ragazza in presenza dello stesso Bortuzzo che, fino a pochi minuti prima, era seduto sulla sedia a rotelle.

I fan polemici contro Lulù: 'Una vergogna"

"No dai, non si dice", ha subito replicato Raffaella Fico che in quel momento era presente in cucina e ha avuto modo di assistere alla scena a dir poco imbarazzante.

Manuel, dopo aver ascoltato le parole della sua possibile nuova fidanzata, è rimasto in silenzio ma la sua faccia nascondeva un certo imbarazzo.

L'uscita fuori luogo di Lulù, però, non è passata inosservata ai fan social del Grande Fratello Vip e in tantissimi si sono scagliati contro di lei.

"L'insensibilità di Lulù. Ho vergogna io per lei", ha sbottato un utente social contro la giovane principessa.

"Uno schifo. Ma perché Manuel non si stacca da lei?", ha esclamato un altro fan del GF Vip.