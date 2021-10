Cambia la programmazione de I Bastardi di Pizzofalcone 3, la fortunata serie televisiva Rai con protagonista Alessandro Gassman che in queste settimane è tornata in onda in prima visione assoluta con le puntate inedite. Puntata dopo puntata i colpi di scena diventano sempre di più e per la quarta puntata di questa terza stagione, è in programma una nuova variazione di programmazione, dato che la fiction non sarà trasmessa di domenica ma tornerà a sfidare il Grande Fratello Vip 6.

Nuovo cambio programmazione per la quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivelano che per la quarta puntata di messa in onda, è prevista una nuova variazione, dato che la fiction non continuerà la sua messa in onda di domenica.

Questa settimana, infatti, la Rai ha scelto di anticipare di un giorno la messa in onda del terzo appuntamento, così da poter lasciare spazio ad una lunga diretta (prevista lunedì sera) di Porta a Porta, il talk show politico condotto da Bruno Vespa che sarà dedicato ai risultati delle elezioni amministrative 2021.

La fiction con Gassman, Tosca D'Aquino e Carolina Crescentini è stata anticipata a domenica ma questa non sarà la programmazione della quarta puntata.

Ritorna la sfida tra la fiction di Rai 1 e il Grande Fratello Vip 6

Il prossimo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone 3, infatti, tornerà in onda di lunedì sera. Il prossimo 11 ottobre, alle 21:30 circa, andrà in onda la quarta puntata prevista di questa stagione e quindi la serie poliziesca ambientata a Napoli tornerà a sfidarsi apertamente con il Grande Fratello Vip 6.

Intanto, la Rai si gode il successo in termini di ascolti e critiche positive che queste prime puntate de I Bastardi di Pizzofalcone 3 hanno ottenuto.

La media auditel, infatti, supera la soglia dei 4,5 milioni di spettatori a settimana con uno share che arriva a sfiorare il 22% in prime time.

Ascolti tv, trionfa I Bastardi di Pizzofalcone 3: la fiction Rai supera il reality di Signorini

Numeri che, in queste settimane, hanno sempre permesso alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara ascolti del prime time, battendo nettamente i dati auditel registrati dal Grande Fratello Vip 6.

Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, nella serata del lunedì non ha mai raggiunto la soglia piena dei tre milioni di spettatori, fermandosi ad uno share del 18% circa.

Una vittoria netta e schiacciante quella della fiction Rai con protagonista Alessandro Gassman, che continua ad appassionare gli spettatori, nonostante siano passati un po' di anni dalla messa in onda della seconda stagione.