Nessuna crisi per Sangiovanni e Giulia Stabile: dopo diverso tempo in cui non si mostravano insieme per evitare di alimentare inutile Gossip, la coppia è tornata a mostrarsi, il cantante diciottenne sta trascorrendo qualche giorno a Roma e a renderlo noto è stato il diretto interessato. Dopo una breve storia postata su Instagram in cui Sangio si è mostrato in macchina facendo intravedere la presenza della fidanzata, il cantautore rivelazione di Amici 20 ha postato un video su TikTok dal sapore di certo ironico ma che mostra i due ragazzi sereni.

Video scaccia pettegolezzi per Giulia e Sangiovanni

Negli ultimi giorni, i video di TikTok stanno regalando moltissima felicità ai fan di Giulia e Sangiovanni. Dopo il video della vincitrice di Amici 20, postato sul profilo di Simone Nolasco, in cui balla sulle note della nuova hit del cantante vicentino, un altro frame della vita della coppia è stato mostrato sul social network più in voga tra i giovani. Sangio ha mostrato la bella Giulia mentre applaude, così come è solita fare nel modo tutto suo, portando le mani sulla testa. Poco dopo è stato proprio il turno del diciottenne che mostra come sia più semplice compiere la stessa azione portando le mani davanti al petto. Non è tutto, perché con il sottofondo della risata della ballerina, poi Sangio ha applaudito come fa la sua fidanzata.

Il video ironico e divertente è stato accolto benissimo dai follower che non solo hanno apprezzato il modo semplice in cui i due giovani vivono la loro relazione, ma hanno potuto così comprendere come tra Giulia e Sangio tutto procede nel migliore dei modi. Inoltre, nonostante la distanza e i numerosi impegni di lavoro, pare che la coppia abbia trovato un equilibrio per non farsi influenzare dai pettegolezzi che li hanno travolti negli ultimi tempi e continuare a proteggere la loro relazione amorosa che si conserva ancora pura.

La carriera in ascesa dei due giovani

Il video, in poco più di 48 ore, ha raggiunto più di tre milioni di visualizzazioni, numeri a cui Giulia Stabile e anche Sangiovanni sono più che abituati. La loro arte è riuscita a colpire tutte le generazioni, ma non solo. Dei due talenti colpisce anche la maturità e la capacità di mettersi in gioco preservando comunque la loro sfera privata.

Quello che i fan si augurano è di poter vedere sempre più spesso momenti di serenità che coinvolgano entrambi, senza che il gossip possa ferirli o interferire.

Nel frattempo, Raggi Gamma ha avuto un'accoglienza strepitosa da parte del pubblico, mentre la presenza di Giulia a Tu si que vales è più che apprezzata. Per i due giovani, che fino ad un anno fa non avevano fato ancora ingresso nella scuola di Amici, si può affermare che la carriera è in ascesa. Giulia e Sangiovanni sembrano essere la dimostrazione che amore e successo possono andare di pari passo.