Il presunto triangolo amoroso tra Wanda Nara, Mauro Icardi e Eugenia Suarez, detta la "China", continua a tenere banco. Quest'ultima, dopo essere stata descritta come la principale indiziata per la crisi della coppia, ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. La presunta amante del calciatore argentino ha spiegato di essersi sempre fidata di quello che le hanno raccontato gli uomini.

La situazione

Lo scorso sabato 16 ottobre, sul profilo Instagram di Wanda Nara è apparso un duro sfogo. La diretta interessata ha chiosato: "Hai rovinato un'altra famiglia per una pu..." Inoltre, un'amica della 34enne aveva riferito ad un giornale sudamericano che Wanda era pronta a lasciare Parigi per tornare nel suo paese d'origine.

Il giorno seguente, però, i due coniugi erano apparsi felice e spensierati per le vie del centro di Milano. Lo stesso "Maurito" aveva postato alcune dediche social all'indirizzo della moglie. Quando la situazione sembrava essere rientrata, Nara aveva mostrato sui social la sua mano senza fede.

In tutto questo, la presunta amante di Icardi aveva deciso di restare in silenzio per non alimentare ulteriori Gossip.

La 'China' rompe il silenzio

Tramite un post, pubblicato su Instagram, Wanda Nara ha sancito la pace con Mauro Icardi. Tuttavia, la modella e agente del calciatore del PSG ha lanciato delle frecciatine alla presunta amante del marito: "Alla mia famiglia ci penso io, alle pu... ci penserà la vita".

A distanza di poche ore, la "China" ha deciso di intervenire. Eugenia Suarez sul proprio account social ha spiegato di essere oggetto di un certo accanimento mediatico. La 29enne non ha usato mezzi termini: "Scrivo queste parole per abbassare il rumore esterno delle bugie". La modella, attrice e cantante sudamericana ha confidato di essere stata in silenzio solamente per paura di finire in un circolo vizioso.

Successivamente, la diretta interessata ha fornito la sua versione dei fatti in merito alla presunta "relazione clandestina" con Mauro Icardi.

Eugenia Suarez ha chiosato: "Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando". Insomma, la 29enne avrebbe lasciato intendere che "Maurito" le abbia fatto credere di essere in rotta con Wanda Nara.

La stoccata a Wanda Nara

Prima di concludere il suo sfogo, Eugenia Suarez ha lanciato una stoccata a Wanda Nara. Nel dettaglio, la 29enne sudamericana ha riferito di avere l'impressione di vivere un dejavu infernale in cui con la sua reputazione deve pagare una serie di problemi all'interno di una coppia. Sulla base di quanto dichiarato, l'attrice ha chiosato: "Sembra che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe".

Infine, la diretta interessata ha sostenuto che ripulire l'immagine incolpando un'altra donna non serve a nulla: "Ci rimette solo tutti allo stesso livello".