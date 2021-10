Sangiovanni si conferma icona di stile oltre che artista dalle molteplici visioni. Dopo aver dichiarato di sentirsi a suo agio con la gonna e lo smalto in più di un'occasione, il cantante di Malibù, la hit più suonata dell'estate appena finita, non ha perso tempo a tradurre in fatti i suoi pensieri. Infatti, dopo aver posato per un servizio fotografico con un completo rosa acceso composto da gonna e giacca, Sangio ha sfoggiato sul red carpet del Roma Film Fest un outfit genderless. Gonna lunga e giacca nera componevano il look del cantautore che a soli 18 anni incarna perfettamente lo stile fluido della generazione Z a cui appartiene.

Lo stile genderless di Sangiovanni

Sangiovanni ha le idee chiare sul messaggio che vuole trasmettere attraverso la sua musica e il suo stile. Il cantante, fin dalla sua partecipazione ad Amici 20, il talent che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ha sempre affermato di voler lottare contro ogni tipo di pregiudizio e disuguaglianza. Più volte, Sangio ha manifestato la sua insofferenza contro gli stereotipo condannando gli stereotipi. L'artista di Raggi gamma usa le parole della sua musica per ma anche il suo stile per esprimere i suoi pensieri. Mostrando sempre look curatissimi, il vicentino indossa colori accesi e sgargianti, mette lo smalto e indossa un capo perché di suo gusto senza dare connotazioni maschili o femminili, come lui stesso ha recentemente dichiarato nelle sue Instagram Story.

In occasione del Roma Film Fest, Sangiovanni è stato invitato a presenziare alla prima del documentario sulla storia di Caterina Caselli, dal titolo 'Una vita, sento vite'. Caselli è stata la prima a credere nel talento del cantante accogliendolo nella grande famiglia dela Sugar che ha nella sua scuderia anche Madame, anche lei presente ieri alla manifestazione.

Il look scelto dal diciottenne senza dubbio non tradisce le parole del giovane. La classica giacca nera con camicia bianca sotto era accompagnato da un gonna lunga sempre nera che si allungava fino a sotto il ginocchio per completare uno stile che non ha genere di appartenenza.

Outfit promosso dai fan

Look approvati da tutti: oltre che originale, l'outfit di Sangiovanni è stato apprezzato dai suoi fan anche perché rappresenta un messaggio di accoglienza.

Nessuna differenza tra donna e uomo, tutti sono uguali: più volte il vicentino lo ha detto e pare che non voglia far mai dimenticare a chi lo segue quali sono i principi che lo guidano. Inoltre, le fan dell'artista, sempre molto attente alle apparizioni pubbliche del loro beniamino, hanno notato che al collo Sangiovanni, il quale si contraddistingue anche per l'uso di collanine e gioielli molto colorati, indossava una collanine con il nome 'Giulia'.

Giulia Stabile, che ieri durante la registrazione della sesta puntata del talent ha dimostrato ben due coreografie per gli alunni, non era presente sul red carpet ma in qualche modo è rimasta vicina al suo fidanzato. Anche questo è un altro messaggio accolto con ammirazione dai follower: romanticismo e accettazione restano alla base delle canzoni di Sangiovanni e del suo stile.