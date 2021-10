Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni riguardanti la nuova stagione 2021/2022 della soap opera di Rai 1, con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, rivelano che ci sarà grande spazio per le vicende riguardanti la famiglia Amato. L'armonia e l'apparente serenità dei coniugi Giuseppe e Agnese verrà spazzata via nel momento in cui si farà chiarezza sul segreto dell'uomo legato al soggiorno in Germania.

Giuseppe messo nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso 6, per la stagione tv 2021/2022, rivelano che per Giuseppe Amato ci saranno un bel po' di problemi da affrontare.

Il motivo? L'uomo per tutto questo tempo, dopo il suo ritorno a Milano, ha tenuto nascosto a sua moglie e ai figli l'esistenza della sua amante segreta e di un figlio con lei concepito durante il soggiorno in Germania.

Per lungo tempo Giuseppe aveva fatto perdere le sue tracce ai familiari che si trovavano in Italia, i quali a un certo punto si erano rassegnati all'idea che fosse morto e che non avrebbero più potuto rivederlo.

Alla fine, però, Giuseppe è ritornato di nuovo a Milano, ma non è stato affatto sincero con la moglie e i figli.

Il capofamiglia di casa Amato non ha proferito parola in merito alla relazione extraconiugale nata in Germania con una donna di nome Petra e ovviamente non ha parlato neppure del figlio segreto.

Agnese smaschera Giuseppe e scopre la verità

Ebbene, secondo quanto apprende Blasting News, nel corso delle future puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma per l'intera stagione Rai 2021/2022, Giuseppe si ritroverà con le spalle al muro e dovrà fare i conti con il ritorno in città di Petra.

In casa Amato, quindi, ci sarà un vero "terremoto" che porterà a delle conseguenze a dir poco clamorose e inaspettate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giuseppe, infatti, si ritroverà in difficoltà nel momento in cui Petra andrà bussare alla sua porta. La donna non avrà più alcuna intenzione di restare nell'ombra e così anche Agnese scoprirà tutta la verità sui tradimenti di suo marito e sull'esistenza di questo figlio segreto.

Agnese in profonda crisi con Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso 6

Un duro colpo non solo per Agnese, ma anche per i suoi figli. Salvatore e Tina, per esempio, saranno a dir poco amareggiati e delusi dal comportamento del padre e si sentiranno profondamente delusi e feriti.

Così tutte le certezze di Agnese crolleranno nel momento in cui scoprirà l'amara verità sul conto di suo marito. La donna si ritroverà così ad affrontare un nuovo momento buio, che la porterà a mettere in discussione la sua vita coniugale al fianco di Giuseppe.