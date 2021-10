Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che saranno trasmesse nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Giuseppe Amato, che si ritroverà messo alle strette nel momento in cui ci sarà il ritorno in città della sua amante, di cui ha sempre tenuto nascosta l'esistenza a tutti nel corso di questi mesi post ritorno in città.

Armando sarà smascherato: anticipazioni Il Paradiso 6, puntate 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione di Giuseppe Amato diventerà sempre più complicata e l'uomo verrà letteralmente smascherato nel momento in cui ci sarà il ritorno in scena della sua amante.

Trattasi della donna con la quale Giuseppe si è "intrattenuto" durante il lungo periodo in cui ha soggiornato in Germania, facendo perdere le sue tracce al punto che i familiari credevano fosse morto.

Poi, però, di punto in bianco, Giuseppe è riapparso di nuovo a Milano: ha bussato alla porta di sua moglie e ha provato così a rimettere insieme i cocci di quel matrimonio che sembrava essere ormai finito.

Agnese scoprirà il segreto di suo marito Giuseppe Amato ne Il Paradiso 6

Agnese, infatti, nel corso dell'ultimo periodo prima del rientro in città di Giuseppe, si era avvicinata moltissimo ad Armando, al punto che i due erano quasi pronti ad annunciare ai figli della donna, il loro fidanzamento e la loro volontà di condividere la vita insieme.

Tutto poi è sfumato nel momento in cui Giuseppe è riapparso nella vita di Agnese e la donna, per evitare problemi dal punto di vista legale e coniugale, ha dovuto dire addio definitivamente alla sua infatuazione nei confronti di Armando.

Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione cambierà nuovamente nel momento in cui Agnese scoprirà che suo marito non è stato fedele durante il periodo trascorso in Germania.

Giuseppe messo alle strette dalla sua amante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

L'uomo le ha tenuto nascosto questo tradimento con Petra, la donna che aveva fatto breccia nel suo cuore al punto da farci un figlio.

Il colpo di scena di questa lunga stagione 202172022 della soap opera di Rai 1, arriverà nel momento in cui Petra arriverà in città e lo farà proprio insieme al bambino, frutto del suo amore con Giuseppe Amato.

Quale sarà a questo punto la reazione di Agnese e degli altri figli di Giuseppe, quando la donna tornerà a bussare alla loro porta? I colpi di scena non mancheranno e chissà se, questa volta, Agnese deciderà per davvero di dare una svolta a questo matrimonio sempre più in crisi.