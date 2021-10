Nuovi colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove, in queste ore, al centro dell'attenzione mediatica è finita l'ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni. Durante il weekend, la giovane ragazza ha ceduto alle lusinghe di Gianmaria Antinolfi e sabato, dopo una serata goliardica trascorsa in casa, ha scelto di dormire proprio con Antinolfi e i due si sono lasciati andare così ad un momento di intimità. Eppure Sophie non sarebbe affatto sicura di quello che sta succedendo con Gianmaria nella casa, dato che ha ammesso di pensare ad una persona che sta fuori.

Esplode la passione tra Gianmaria e Sophie nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Gianmaria e Sophie hanno trascorso la notte insieme lo scorso sabato sera.

I due hanno dormito abbracciati e si sono lasciati andare a baci, coccole e carezze che non sono passati inosservati.

Si ipotizza addirittura che i due giovani concorrenti di questo GF Vip 6 si sarebbero spinti oltre ma, al momento, non ci sono conferme, dato che le telecamere del reality show ad un certo punto hanno smesso di inquadrarli.

Sta di fatto, però, che dopo il rifiuto iniziale, alla fine Sophie ha ceduto alle lusinghe del giovane Gianmaria che qualche settimana fa, per viversi la sua esperienza da "uomo libero", ha scelto di lasciare in diretta televisiva la sua fidanzata Greta, con la quale faceva coppia fissa da diversi mesi prima di partecipare al reality show Mediaset.

Sophie in crisi al GF Vip e rivela di pensare ad una persona che sta fuori

Nonostante il momento di passione e di complicità con Gianmaria, il giorno dopo Sophie ha ammesso di avere dei grandi dubbi e di non essere affatto certa al 100% del sentimento nei confronti di Antinolfi, ex di Soleil Sorge e Belen Rodriguez.

Il motivo?

Sophie parlando con Miriana Trevisan le ha svelato che c'è una persona fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 che non ha ancora dimenticato del tutto e che "affolla" i suoi pensieri.

Addirittura, dopo la notte trascorsa nel letto con Gianmaria, Sophie ha ammesso di aver avuto il pensiero di quest'altra persona per tutto il giorno.

Ma chi è quest'uomo che sta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 e che è rimasto impresso nel cuore dell'ex tronista di Uomini e donne?

Rosica sbotta contro Sophie: 'Pensa a Fabrizio Corona'

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, non ci sarebbero dubbi sul fatto che tale persone sia Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi col quale Sophie è stata beccata questa estate.

"Sophie pensa sempre a Corona e non lo nasconde più. Falsona, non vediamo l'ora che esci", ha sbottato Rosica sui social alludendo al fatto che in una serie di interviste pre-reality, l'ex tronista aveva ammesso di non aver mai avuto una relazione con Fabrizio.