L’appuntamento con le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore 6 continua a essere su Rai 1, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Nelle puntate in programmazione da lunedì 1 a venerdì 5 novembre 2021, il direttore Vittorio Conti non si arrabbierà per niente quando Tina Amato gli dirà di aver chiesto a Anna Imbriani di cantare al suo posto poiché ha un problema alle corde vocali, visto che vorrà poter fare qualcosa per lei.

Paola Galletti (Elisa Cheli) invece darà le sue dimissioni al negozio più lussuoso del capoluogo lombardo, dopo il malore avuto.

Il Paradiso delle signore, spoiler sino al 5 novembre: Tina dice la verità a Vittorio sul demo registrato da Anna

Negli episodi della fiction daily che andranno in onda su Rai 1 dall’1 al 5 novembre 2021, Tina continuerà a non confidarsi con i propri genitori, invece Vittorio dopo aver ascoltato il demo registrato da Anna inizierà a dubitare che potrebbe non trattarsi della voce della giovane Amato. Il direttore Conti dopo aver sentito cantare Imbriani le chiederà di recarsi nel suo ufficio: quest’ultima dopo essere stata messa alle strette avviserà subito Salvatore e la sorella. Vittorio non appena capirà che Tina sta mentendo, chiederà a sua cognata Beatrice di fare delle ricerche nelle sale di registrazione.

Nel frattempo Marcello con la complicità di Ludovica, organizzerà una serata per far riavvicinare Anna e Salvatore. Quest’ultimo dopo aver scoperto che Vittorio ha finanziato il film musicale in cui c’è sua sorella Tina come protagonista, le consiglierà di parlare con il direttore una volta per tutte. A sorpresa Conti offrirà il suo aiuto a Tina quando vuoterà il sacco, mentre Anna dopo essere stata difesa da Salvatore gli dirà di essere vedova e di avere una figlia.

Gemma si candida come venere, don Saverio sprona Giuseppe a essere sincero con la moglie Agnese

Intanto Gloria farà sapere ad Armando che lei e il suo ex marito Ezio hanno scelto di non far venire alla luce la verità, per il bene di loro figlia Stefania.

Nel contempo Paola dopo essere stata in ospedale sceglierà di non lavorare più, per non mettere nuovamente a rischio la sua gravidanza: Gemma quando apprenderà del licenziamento della venere si candiderà.

Successivamente Giuseppe rischierà di essere scoperto dalla moglie Agnese, quando si renderà conto della sparizione di tutti i risparmi: prima di chiedere delucidazioni all’uomo che ha sposato, però la sarta del paradiso vorrà assicurarsi di non essersi sbagliata. A proposito di ciò, don Saverio dopo aver sorpreso il signor Amato parlare al telefono con una donna chiamata Petra, sarà deciso a fare delle indagini. Il parroco di Milano quando avrà ulteriori sospetti circa l’atteggiamento di Giuseppe, lo spronerà ad ammettere alla moglie di essere stato lui ad appropriarsi dei loro soldi.

Infine Flora oltre a voler scoprire quale tipo di rapporto aveva il suo defunto padre con i Guarnieri, vorrà apprendere per quale motivo Cosimo ha accusato Umberto e la contessa Adelaide.