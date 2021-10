Sono sempre più ricche di emozioni le trame della soap opera di origini turche Love is in the air, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset in estate.

Nel corso degli episodi che i telespettatori avranno modo di seguire su Canale 5 dal 1 al 7 novembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non nasconderà il suo immenso turbamento nell’istante in cui avrà la conferma che il matrimonio tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) ci sarà: l’architetto non riuscirà ad accettare il fatto di non avere più al suo fianco colei che ama, una volta che sarà sposata.

Anticipazioni Love is in the air, episodi al 7 novembre: Serkan disperato dopo aver saputo che Deniz vuole sposare Eda

Le anticipazioni delle puntate dello sceneggiato in programmazione sul piccolo schermo italiano da lunedì 1 a domenica 7 novembre 2021 nella solita fascia pomeridiana, raccontano che Serkan cadrà in preda alla disperazione totale, a causa della strategia attuata dalla sua amata Eda con la complicità di Deniz con la speranza di riuscire a fargli tornare la memoria persa a causa di un terribile incidente areo.

L’architetto quando saprà che il suo rivale in amore è veramente intenzionato a convolare a nozze con la giovane studentessa (essendosi fatto dare persino la licenza matrimoniale) si lascerà andare alle lacrime con il suo fidato amico Engin (Anıl İlter): la preoccupazione più grande di Bolat sarà quella di perdere per sempre colei che ha fatto breccia nel suo cuore.

Bolat e Yildiz in procinto di scambiarsi un nuovo bacio, Ferit è sincero con Selin

A cercare di intercedere a favore di Serkan, ci penseranno sua madre Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Doğan) e Seyfi (Alican Aytekin) visto che uniranno le forze per far in modo che l’architetto e la giovane studentessa Eda possano trascorrere ancora una volta del tempo insieme da soli: per l’occasione quest’ultima e Bolat dovranno assaggiare dei dolci che avranno all'interno una miscela di erbe rilassanti.

Purtroppo proprio quando Eda e Serkan saranno in procinto di scambiarsi un nuovo bacio, Ayfer, Aydan e Seyfi interromperanno il romantico momento.

Per concludere Ferit (Çağrı Çıtanak) sceglierà di essere sincero con Selin (Bige Önal) e le dirà di essere colui che ha fatto avere a Serkan la fotografia in cui Eda e Deniz si baciano, non sopportando il fatto che la fanciulla stia facendo soffrire l’architetto soltanto per farlo tornare tra le sue braccia.