Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Rai 1 e, i retroscena legati alle nuove puntate che presto andranno in onda in televisione, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che continuerà a tenere banco non solo con le novità dal punto di vista professionale ma anche per importanti cambiamenti che riguarderanno la sua vita privata. Spazio poi al ritorno di Cosimo Bergamini che rientrerà di nuovo in città ma senza sua moglie.

Vittorio Conti ritrova l'amore: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continueranno a esserci le vicende di Vittorio Conti.

L'uomo, infatti, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dal punto di vista professionale ma poi ci sarà anche un momento in cui tornerà a concentrarsi anche sull'aspetto privato.

Stando a quanto apprende Blasting News, questa sesta stagione della soap opera rappresenterà un vero e proprio spartiacque nella vita di Vittorio Conti, dato che l'uomo deciderà di chiudere con il passato e di lasciarsi alle spalle la cocente delusione che gli è stata inflitta da sua moglie Marta Guarnieri.

Per Conti, infatti, ci sarà una nuova donna che entrerà a far parte della sua vita e quindi per lui arriverà il momento di ritornare a credere di nuovo nell'amore.

Tra Tina e Vittorio sboccerà l'amore?

Lo stesso Alessandro Tersigni, in qualche intervista rilasciata prima del debutto de Il Paradiso delle signore 6, aveva ammesso che i ritorni che ci sarebbero stati in questa nuova stagione della soap opera Rai, sarebbero stati a dir poco significativi per la vita sentimentale del suo personaggio.

Non si esclude, quindi, che possa essere proprio una delle donne rientrare nel cast di questa sesta stagione, a far innamorare di nuovo Vittorio, al punto da fargli perdere completamente la testa. Sarà per caso Tina Amato, con la quale Conti ha dimostrato fin da subito un grande feeling?

In attesa di scoprirlo, i retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in città del giovane Cosimo Bergamini.

Il ritorno di Cosimo ma senza Gabriella: retroscena Il Paradiso 6

Dopo un periodo di assenza dovuto al fatto che si è trasferito a Parigi e dopo che sua moglie Gabriella ha scelto di raggiungerlo in Francia, Cosimo rimetterà di nuovo piede a Milano.

L'attore, però, ha precisato che questo suo rientro (che dovrebbe essere previsto per il periodo natalizio) sarà legato a motivi strettamente lavorativi e finanziari.

Al suo fianco, infatti, in questa trasferta non ci sarà Gabriella: l'ormai ex stilista de Il Paradiso delle signore ha lasciato Milano, pronta a iniziare la sua nuova avventura parigina.

Insomma una sesta stagione che, con il passare delle settimane, si appresta a non deludere le aspettative dei numerosi spettatori che in questo inizio anno hanno accolto con grande favore le puntate già in onda su Rai 1.

Proseguono gli ottimi ascolti de Il Paradiso delle signore 6

Giorno dopo giorno, infatti, Il Paradiso 6 è riuscito a conquistare una fetta sempre più elevata di spettatori, riuscendo a raggiungere già la soglia del 18% di share.

Un risultato decisamente importante per il primo pomeriggio della rete ammiraglia, dato che con questi risultati d'ascolto, la soap riesce a tener testa all'ultimo segmento di Uomini e donne (che normalmente ottiene circa il 19-20% di share) e anche il daytime di Amici 21 (che viaggia su una media di circa il 20%).

Un traguardo importante per la soap tutta italiana ambientata nel grande magazzino milanese, che ormai ha saputo conquistare e far breccia nel cuore degli spettatori.