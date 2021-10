Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre, il fallimento del pastificio porterà Fabrizio ad assumere degli alcolici, con la moglie Marina che si avvicinerà molto a Roberto. Inoltre Filippo proverà a recuperare il rapporto con Serena e dirà a Viviana che non si potranno più vedere, mentre Michele inizierà a pensare che la moglie possa averlo tradito.

Pasquale è indiziato principale dell'aggressione di Susanna

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 4 ottobre, il sospettato principale dell'aggressione a Susanna risulterà essere il suo ex fidanzato Pasquale. Intanto l'atteggiamento sempre più aggressivo di Fabrizio nello gestire la situazione complicata nel pastificio, porterà Marina ad una reazione finalizzata a ricreare un poco di armonia tra la coppia. Inoltre si avvicinerà il battesimo di Federico e questa cosa determinerà l'ennesimo confronto acceso tra Alberto e Clara, dalle conseguenze inattese.

Nell'episodio di martedì 5 ottobre, Fabrizio non riuscirà a tollerare il fallimento della sua azienda e lo porterà ad assumere dei comportamenti autolesionistici.

Nel frattempo Niko comprenderà di essere in una situazione di forte pericolo e questo determinerà in lui sentimenti di forte angoscia. In tutto questo Ornella parlerà con Patrizio, dandogli delle importanti lezioni di vita.

Fabrizio si ubriaca

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 ottobre, Guido e Mariella penseranno ad una cena a quattro con Michele e Silvia al solo scopo di far riavvicinare la coppia, ma porterà l'effetto contrario aumentando una crisi che sembrerà difficile da risolvere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Fabrizio affogherà negli alcolici tutta la sua delusione. Marina invece si troverà sempre più vicina a Roberto e proverà a capire che cosa prova realmente per lui. Inoltre Serena farà in modo di ricreare lo stesso clima che ha portato Filippo ad innamorarsi di lei e spererà così che in lui possano piano piano tornare i ricordi.

Nella puntata di giovedì 7 ottobre, Silvia si troverà in grosse difficoltà per colpa di Giancarlo e Michele se ne accorgerà, iniziando a sospettare che la moglie lo abbia tradito. Nel frattempo le cose tra Filippo e Serena sembreranno andare meglio, ma il ritorno di Viviana sconvolgerà il loro ritrovato equilibrio. In tutto questo Rossella tenterà di dare il proprio meglio a lavoro, ma la presenza di Riccardo si rivelerà per lei un difficile ostacolo da superare.

Filippo dice a Viviana che non possono più vedersi

In base gli spoiler di venerdì 8 ottobre, Silvia non potrà fare a meno di pensare a Giancarlo, per il quale prova un forte sentimento. Michele invece sarà sul punto di fare una dolorosa scoperta.

Intanto Filippo parlerà apertamente con Viviana e le dirà che non potranno più vedersi, perchè vuole riprovarci con Serena. Infine Patrizio presserà Clara affinchè sia lei ad occuparsi del battesimo di Federico.