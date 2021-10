Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 15:55.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre, Adelaide proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, ma Umberto non prenderà bene questa scelta senza essere stato informato. Inoltre Gloria annuncerà che mancherà per un po' di tempo da lavoro (per stare lontana da Ezio), mentre Armando prenderà una decisione in merito al suo rapporto con Agnese.

Gloria fa di tutto per stare lontana da Ezio

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che verrà mandata in onda lunedì 4 ottobre, Vittorio è consapevole quali conseguenze può determinare la nomina della nuova stilista. Intanto Adelaide è intenzionata a scoprire il contenuto della lettera che Achille ha lasciato a Flora. Gloria invece mal tollererà la presenza di Ezio in sartoria e farà in modo di non farsi vedere spesso e piena di ansia cercherà un poco di conforto da Armando. Inoltre Salvatore smetterà di pressare Anna, ma non finirà di corteggiarla e apprenderà che i due hanno una passione in comune.

Nell'episodio di martedì 5 ottobre, Agnese capirà che in casa di Armando c'è stata una presenza femminile e si mostrerà gelosa.

Adelaide chiederà a Flora di andare a vivere a Villa Guarnieri, ma Umberto non sarà contento in quanto non è stato nemmeno interpellato. Nel frattempo Conti e il suo staff predisporranno ogni cosa in vista della nuova uscita del Paradiso Market. In tutto questo Gloria annuncerà che mancherà per un po' di tempo per motivi personali, ma in realtà è solo uno stratagemma per stare lontana da Ezio.

Armando prende una decisione in merito al suo rapporto con Agnese

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 ottobre, Roberto inviterà Anna ad uscire con Salvatore, per cancellare definitivamente il suo passato. Intanto Adelaide scoprirà che Ludovica si trova in una disperata situazione economica e la rimprovererà di non averle detto niente.

Inoltre Ezio proporrà a Stefania di vivere insieme a lui, mentre Paola sarà nominata come nuova capo commessa. Gloria invece si rifugerà a casa di Zia Ernesta.

Nella puntata di giovedì 7 ottobre, Massimo Riva si recherà al Circolo con l'idea di trovare Anna, ma si intuirà subito che non è mosso da buone intenzioni. Nel frattempo Conti scoprirà che Roberto sta offrendo protezione Anna e si proporrà anche lui per darle una mano. In tutto questo Armando rifletterà a lungo in merito al suo rapporto con Agnese e sceglierà di prendere una decisione.

Flora si trasferisce a Villa Guarnieri

Gli spoiler di venerdì 8 ottobre annunciano che Vittorio parlerà con Anna e le proporrà di lavorare in sartoria come aiuto contabile.

La ragazza penserà se accettare o meno, in quanto ha paura delle conseguenze che i ricordi potrebbero determinare in lei. Intanto Massimo discuterà con Vittorio, mentre Flora andrà ufficialmente a vivere in Villa Guarnieri. Infine Giuseppe saprà delle notizie in merito al figlio in Germania, ma la situazione si farà sempre più complicata.