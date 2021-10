Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti la prossima puntata prevista per lunedì 11 ottobre su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena di Tina Amato, che rimetterà piede a Milano dopo un'assenza avvolta nel mistero. Spazio poi al trasferimento della giovane Flora a villa Guarnieri, ospite della contessa Adelaide che proverà ad indagare sul suo conto.

Adelaide vuole scoprire il segreto di Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 dell'11 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma lunedì 11 ottobre su Rai 1, rivelano che Flora si trasferisce a villa Guarnieri, accettando così quello che è l'invito della contessa Adelaide.

In realtà, però, l'ex moglie di Achille Ravasi ha un piano ben preciso che intende portare a termine. Adelaide ha scoperto che Achille ha scritto una lettera per sua figlia e muore dalla curiosità di scoprire cosa c'è scritto in quella missiva.

Proprio per questo motivo, il fatto che Flora si trasferirà a villa Guarnieri, potrebbe rendere la "missione" della contessa decisamente più facile. Adelaide riuscirà ad entrare in possesso di quella missiva e a scoprire così cosa ha confessato Achille a sua figlia, prima di morire?

Il ritorno di Tina Amato nasconde un segreto

La trama de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì pomeriggio, inoltre, rivela che ci sarà spazio anche per il rientro a Milano di Tina Amato.

La giovane donna ritornerà dopo un breve periodo di assenza in cui è stata a Zurigo, in Svizzera. Tina, nel momento in cui rimetterà piede in casa Amato, continuerà a mantenere il segreto e non parlerà con nessuno di quello che è accaduto e di cosa ha fatto fuori città.

Il ritorno di Tina, quindi, sembra essere avvolto nel mistero totale: cosa sta nascondendo la donna e perché non vuole aprirsi con nessuno dei suoi familiari?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Umberto e Vittorio ai ferri corti: trama Il Paradiso 6 dell'11 ottobre

Spazio anche ai primi contrasti tra Umberto e Vittorio: i due si ritrovano a lavorare insieme per Il Paradiso Market, ma ben presto si renderanno conto di avere dei modi di pensare e di intendere le cose decisamente differenti l'uno dall'altro.

Le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per delle importanti novità legate ad Ezio Colombo. L'uomo riuscirà a conquistare la fiducia di Umberto e così verrà scelto come nuovo direttore della ditta Palmieri.

Subito dopo questa bella notizia, Ezio e Stefania si ritroveranno a cenare insieme in quella che fu la casa dei Cattaneo.