Il Paradiso delle signore entra nel vivo e i retroscena riguardanti le trame delle puntate della soap di Rai 1 che andranno in onda prossimamente annunciano che ci saranno diverse novità per i telespettatori. Al centro dell'attenzione negli ultimi episodi c'è stato il ritorno di Tina, ma presto è emerso che la ragazza nasconde qualcosa. Durante la puntata andata in onda lunedì 27 settembre, infatti, la figlia di Agnese ha ricevuto un telegramma per una visita in Svizzera e prima di partire ha chiesto a Sandro di inventarsi una bugia con i suoi cari per giustificare la partenza.

Secondo al nervosismo di Tina e al telegramma ricevuto, la giovane cantante potrebbe avere problemi di salute o aspettare un figlio.

Tina telefona a Sandro prima di partire per Zurigo: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Il ritorno di Tina è stato molto apprezzato dai fan de Il Paradiso delle Signore che la scorsa stagione non hanno potuto seguire le vicende del personaggio, andata a Londra con il suo nuovo amore Sandro Recalcati per dedicarsi alla carriera da cantante. Al suo arrivo a Milano la ragazza ha subito fatto intendere che nascondeva qualcosa, si mostrava reticente nel parlare della sua storia d'amore e ha confidato soltanto a Gabriella che il suo matrimonio con Recalcati era finito da tempo.

I telespettatori, tuttavia, hanno notato anche che la ragazza che un tempo coglieva ogni occasione per cantare, ha mostrato evidenti difficoltà nel farlo.

Tina è incinta? La sua partenza per Zurigo lascia poche ipotesi

La puntata numero 11 de Il Paradiso delle signore 6 ha visto Tina ricevere un telegramma dalla Svizzera in cui veniva confermato l'appuntamento per una visita a Zurigo.

Nonostante abbia dichiarato che il suo rapporto con Sandro è ormai finito, la figlia di Agnese ha chiamato suo marito per chiedergli un favore insolito. Nel caso in cui qualcuno della famiglia avesse provato a contattarlo per chiedergli sue notizie, il produttore musicale avrebbe dovuto rispondere che la cantante si trova al Festival di Zurigo in qualità di giurata.

Successivamente, Tina Amato si è recata in sartoria da sua madre e Maria e ha comunicato loro che presto sarebbe partita per una grande occasione in Svizzera e la notizia è stata accolta con gioia da Maria. La cantante ha comunicato la sua partenza anche a Vittorio, felice per lei ma dispiaciuto per la sua assenza alla presentazione della rivista il venerdì successivo, quando avrebbe dovuto cantare per l'evento. Tina eviterà quindi nuovamente un'altra occasione per esibirsi in pubblico e il suo nervosismo è ormai palese anche ai suoi familiari. Salvatore, infatti, si è accorto subito che sua sorella e sua madre hanno avuto una discussione a causa del rapporto troppo libero che ha con Sandro. Le anticipazioni non parlano del motivo per cui Tina lascia Milano, ma non si esclude che la ragazza possa essere incinta. L'unica certezza è che abbia un problema di salute da risolvere.