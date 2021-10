Novità in arrivo per la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 del mese di dicembre 2021.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei cambiamenti che non passeranno inosservati, dato che la soap opera che appassiona una media di oltre 1,8 milioni di telespettatori al giorno, andrà incontro a un breve periodo di stop dal palinsesto della rete ammiraglia Rai. Tutto questo avverrà durante il periodo di Natale, quando i telespettatori dovranno fare a meno dei nuovi episodi in prima visione assoluta.

Stop per Il Paradiso delle signore 6 a Natale: la Rai cambia programmazione

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per il mese di dicembre sono previsti dei cambiamenti legati alla messa in onda quotidiana della celebre soap opera, ambientata nel grande magazzino più famoso di Milano.

Gli episodi inediti del periodo natalizio, che in queste settimane si stanno girando a Roma, andranno in onda fino al prossimo 24 dicembre nei pomeriggi di Rai 1.

A partire dal 27 dicembre e poi fino al 31 dello stesso mese, la soap non sarà trasmessa. La Rai, quindi, farà osservare un po' di riposo al Paradiso delle signore, che sarà così sospesa dalla programmazione del daytime.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1

Ma quando riprenderà la messa in onda della soap in prima visione assoluta? I nuovi episodi andranno in onda nuovamente a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa e questa sarà la collocazione definitiva fino al mese di maggio, quando poi calerà il sipario su questa sesta stagione.

Insomma, ci sarà un periodo di stop che permetterà agli attori e a tutta la produzione de Il Paradiso 6, di potersi riposare un po'.

Intanto, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera che saranno in onda durante il periodo autunnale, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e gialli da risolvere.

Giuseppe farà i conti con il ritorno dell'amante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Occhi puntati in primis sulle vicende di Giuseppe Amato. Il capofamiglia si ritroverà messo nei guai nel momento in cui tornerà in città la sua amante Petra.

Per lui arriverà il momento di fare i conti con la realtà dei fatti: Petra metterà sotto ricatto Giuseppe e alla fine lo costringerà a prendersi le sue responsabilità, dato che i due hanno messo al mondo anche un figlio insieme.

Spazio anche alle vicende di Tina Amato: la donna continuerà a tacere circa il suo rapporto con Sandro, nonostante i genitori comincino ad avere dei sospetti sulla loro relazione e sul fatto che possano essersi detti addio.